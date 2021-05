Provita lanzó el Geoportal, un site que ofrece información geoespacial y ambiental de Venezuela

La ONG ambientalista Provita presentó el Geoportal Provita, un sitio web que ofrece de manera gratuita información geoespacial y ambiental de Venezuela, que ha sido elaborada principalmente por la institución, aunque también incluye otras fuentes de gran relevancia para el país. El portal está dirigido a investigadores, estudiantes, entidades gubernamentales y no gubernamentales, tomadores de decisiones y cualquier persona o ente que pueda requerir los datos allí disponibles.

“En su mayoría, esta información ha sido creada y desarrollada dentro de los proyectos que manejamos, por ello en el Geoportal Provita está disponible información más detallada para ciertas regiones del país, como por ejemplo, la Amazonía venezolana”, dijo Irene Zager, directora de Investigación de la ONG.

Destacan los recientes mapas anuales de cobertura y uso del suelo y de deforestación acumulada para la Amazonía venezolana (2000-2020), generados en el marco de los proyectos más recientes de Provita en alianza con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) y el Amazon Forest Fund de Global Wildlife Conservation.

El Geoportal dispone de un visualizador que permite obtener información sobre áreas naturales protegidas; cobertura y uso del suelo en la Amazonía venezolana; formaciones vegetales del país; límites estadales, municipales e internacionales; y unidades de paisajes, entre otros.

Existen tres tipos de formato en los que puede descargarse la información dependiendo de su disponibilidad: archivos vectoriales (shapefile), raster (tiff) y PDF.

“En el país contamos con pocos recursos de este tipo, que pongan a disposición información geoespacial. Por eso, esperamos que el Geoportal se convierta en una referencia útil para investigadores, estudiantes o, incluso agencias gubernamentales interesados en obtener y analizar información sobre geografía, biodiversidad, figuras de gestión territorial del país, entre otros”, dijo Zager.

El Geoportal, explicó, permitirá incorporar más información a futuro en la medida de lo posible, de manera de robustecer los datos disponibles públicamente.

Zager indicó que el Geoportal Provita fue posible gracias al apoyo de Ricardo Morin, un venezolano con amplia experiencia en tecnologías de la información y aplicaciones web que en los últimos años ha prestado su apoyo como voluntario a Provita.

Asimismo, Zager resaltó el trabajo realizado por el equipo de Amazonía de Provita, responsable de generar la mayor parte de la información incluida en esta versión Beta y, en particular, de Juan Carlos Amilibia, Rodrigo Lazo, Ingrid Zager y Emily Hernández, quienes apoyaron con la conceptualización del sitio, así como con el desarrollo de los textos. El diseño correspondió a Marlene Alvarado.

SOBRE PROVITA

Es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en febrero de 1987. Busca combatir la pérdida de la biodiversidad de Venezuela, y demostrar que el desarrollo del ser humano es compatible con la conservación de la naturaleza. En más de tres décadas de existencia, la Institución ha ejecutado cientos de proyectos que van desde la recuperación de especies amenazadas emblemáticas, hasta ensayos de alternativas de desarrollo para comunidades rurales e indígenas. http://www.provita.org.ve

