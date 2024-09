Provita pone en libertad 222 nuevas Cotorras Margariteñas en 2024.

Por cuarto año consecutivo la ONG ambientalista Provita anuncia que más de 200 pichones de la Cotorra Margariteña (Amazona barbadensis) sobrevivieron y alzan vuelo en Nueva Esparta.

Orgulloso de este nuevo logro, Provita anunció que ha protegido e incorporado 222 volantones —pichones que logran salir del nido— en la población de cotorras margariteñas en la península de Macanao, reafirmando así su firme compromiso con la preservación de esta especie amenazada.

La Cotorra Margariteña, ave emblemática del estado Nueva Esparta, enfrenta graves amenazas en Venezuela, con sus poblaciones silvestres disminuyendo rápidamente debido a la captura ilegal para el comercio de mascotas y la pérdida de hábitat por la deforestación. Jesús Aranguren, biólogo y analista del programa de conservación de Provita, destaca que “la protección y conservación de los volantones es crucial para garantizar la recuperación y sostenibilidad de esta especie en su entorno natural.”

El éxito de esta temporada reproductiva se debe en gran medida al arduo trabajo de 18 Ecoguardianes provenientes de las comunidades de la península de Macanao. Estos guardianes, capacitados en el manejo y protección de estas aves, dedicaron cinco meses continuos a resguardar y monitorear 64 nidos, día y noche, evitando así la extracción ilegal de los pichones para el comercio.

José Manuel Briceño Linares, Subdirector de Provita en Nueva Esparta, expresó su profundo agradecimiento a Loro Parque Fundación y World Land Trust por el apoyo financiero para el desarrollo de este proyecto. Asimismo, reconoció la valiosa colaboración de la Alcaldía de Macanao, la Arenera La Chica, Hacienda Macanao, la Familia Di Bonaventura, y a todo el equipo que ha hecho posible este logro.

Provita, a través de su Programa de Conservación de la Cotorra Margariteña, demuestra el poder de los proyectos de conservación sostenibles, basados en la ciencia y con una activa participación de la comunidad local.

Sobre Provita:

Provita es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en febrero de 1987 que se dedica a desarrollar soluciones socioambientales innovadoras para conservar la naturaleza. En más de tres décadas de existencia, Provita ha ejecutado cientos de proyectos que van desde la recuperación de especies y ecosistemas amenazados, hasta el impulso de actividades económicas sostenibles junto a comunidades locales.

