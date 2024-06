Provita recibe el Premio Luis y Juli Carbonell 2024 de Acfiman

Caracas, 19 de junio de 2024 – La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) ha otorgado el prestigioso Premio Luis y Juli Carbonell, en su edición 2024, a Provita, una asociación civil venezolana, sin fines de lucro, con 37 años de trayectoria en el desarrollo de soluciones socioambientales innovadoras para la conservación de la naturaleza.

El premio, concedido por unanimidad, reconoce los significativos aportes de la organización a la conservación del ambiente en el país. Según el veredicto del jurado, “Provita ha sido fundamental en la recopilación y difusión de datos sobre la biodiversidad de Venezuela, en la restauración de algunos ecosistemas y su riqueza biológica, y en la lucha contra el tráfico ilegal de especies”. Además, “ha contribuido notablemente a la capacitación de profesionales en herramientas de conservación, de productores en estrategias para la producción sustentable de cultivos agroforestales, y de las comunidades mediante labores educativas dirigidas a niños”.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por los doctores Carlos Machado-Allison (Acfiman), Mauricio Krivoy (Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser, UCV) y Margarita Lampo (Acfiman).

El Dr. Jon Paul Rodríguez, Presidente de Provita, fue el encargado de recibir el premio durante la ceremonia de entrega, celebrada el pasado 19 de junio en el Palacio de las Academias. Rodríguez resaltó que “desde Provita estamos preparados para explorar oportunidades de trabajo conjunto (con la Acfiman), que fortalezcan la ciencia para la conservación de la biodiversidad”. Junto a él asistieron diversos miembros del equipo, quienes con entusiasmo celebraron este prestigioso galardón.

El Premio Luis y Juli Carbonell es un tributo al compromiso del doctor Luis Manuel Carbonell Parra y su esposa Julieta Salas de Carbonell con la conservación del ambiente. Fue creado en 2018 y se otorga anualmente con el auspicio de su hijo, Julio Manuel Carbonell Salas. Los ganadores pueden ser venezolanos o extranjeros que dediquen la mayor parte de su carrera al estudio formal de la conservación del ambiente en Venezuela.

Sobre Provita:

Provita es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en febrero de 1987 que se dedica a desarrollar soluciones socioambientales innovadoras para conservar la naturaleza. En más de tres décadas de existencia, Provita ha ejecutado cientos de proyectos que van desde la recuperación de especies y ecosistemas amenazados, hasta el impulso de actividades económicas sostenibles junto a comunidades locales.

Sobre el Premio Luis y Juli Carbonell:

Luis Manuel Carbonell Parra (1924-2015) fue médico, investigador y profesor universitario. Fue el médico-jefe de la expedición franco-venezolana que descubrió las fuentes del río Orinoco en 1951. También fue presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT, 1985) y ministro de Educación (1985-1987). De la ACFIMAN fue Individuo de Número (Sillón XXX, 1997-2015) y presidente (2003-2005).

Juli de Carbonell (1939-2021) fue escritora, cronista e historiadora. Asimismo, fue activista y defensora de los derechos de la mujer y de la conservación ambiental.

Luis Manuel Carbonell Parra (1924-2015) fue médico, investigador y profesor universitario. Fue el médico-jefe de la expedición franco-venezolana que descubrió las fuentes del río Orinoco en 1951. También fue presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT, 1985) y ministro de Educación (1985-1987). De la ACFIMAN fue Individuo de Número (Sillón XXX, 1997-2015) y presidente (2003-2005).

Juli de Carbonell (1939-2021) fue escritora, cronista e historiadora. Asimismo, fue activista y defensora de los derechos de la mujer y de la conservación ambiental.

