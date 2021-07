Provita y Pastelería St. Honoré organizaron una cata de café de especialidad de la cordillera de la Costa

La actividad estuvo dirigida por el especialista y Q Grader venezolano Raúl Martínez y fueron degustados seis cafés de especialidad cultivados por productores ubicados en los estados La Guaira y Miranda

Provita y Pastelería St. Honoré se aliaron para realizar una Cata de Café de Especialidad de la cordillera de la Costa, una actividad que estuvo dirigida por el especialista y Q Grader venezolano Raúl Martínez y en la que fueron degustados cafés orgánicos con sello amigable con las aves cosechados por un grupo de productores apoyados por la ONG ambientalista.

Los participantes de la cata probaron seis cafés de especialidad cultivados por productores ubicados en las comunidades Piedra e’ Cachimbo, La Florida y Lajas Pintadas en la cordillera de la Costa (estados La Guaira y Miranda).

Luis Arrieta, de Provita, destacó que estos cafetaleros son atendidos a través del proyecto Aves y Café que llevan adelante la ONG y sus aliados como parte de los esfuerzos de la Iniciativa Cardenalito para la conservación del cardenalito (Spinus cucullatus), un ave venezolana amenazada de extinción, y de más de 200 especies de aves que habitan en la zona.

A través del proyecto se promueve el uso de técnicas agroforestales amigables, en lugares donde se cultivaban rubros de plena exposición solar y contribuir a que estos cultivos sean sustentables y así evitar la deforestación, con ello Provita busca proteger los bosques secos tropicales y nublados, ecosistemas gravemente amenazados en Venezuela.

«Actualmente, Aves y Café es una experiencia única de este tipo en Venezuela. Empezamos con 200 hectáreas y hemos intervenido cafetales junto con estos productores y reforestando cerca de 60 hectáreas gracias a la implementación de buenas técnicas agroforestales», señaló.

Gracias al apoyo de capacitaciones y asistencia técnica de la ONG los productores constituyeron la Asociación de Productores Agroforestales Piedra e Cachimbo y La Florida (Acaflo) y en 2020 lograron la calificación de «Café Amigable con las Aves» para sus cultivos.

Mauricio Iranzo, de Provita, relató el camino transitado por los productores, fruto no solo de haberse organizado, sino de tener en común valores, metas y una visión compartida de producir sosteniblemente cafés orgánicos especiales, lo que a su vez es una estrategia de rescate de tradiciones.

Karelvys Alfonzo, gerente de la Pastelería St. Honoré, resaltó la alianza entre la ONG y la reconocida pastelería, que es uno de los puntos en los que está disponible la Edición Especial Cardenalito, café producido por Acaflo y tostado por Café Tierra de Gracia.

La Edición Especial Cardenalito incluye cafés de especialidad apegados a los parámetros de la Asociación de Café de Especialidad (SCA, por sus siglas en inglés), lo que además implica un producto de alta calidad que, con prácticas responsables, asegura la protección de nuestra biodiversidad.

NO HAY CAFÉ MALO

«El mejor café es el que a uno le gusta. No hay café malo, hay café dañado, ya sea en la cosecha, el tostado o la molienda», repite como si se tratase de un mantra el Q Grader venezolano Raúl Martínez.

Durante la cata Martínez hizo énfasis en los cafés especiales por el valor agregado y los de especialidad por estar por encima de 80 puntos sobre 100 en la evaluación sensorial, área en la que él se ha especializado.

Bajo la orientación del experto venezolano con acreditación en la materia, los participantes de la cata tuvieron la oportunidad de apreciar la fragancia y el aroma de los granos tostados y luego degustar las opciones de la bebida aromática.

«En el mundo del café se cotiza lo distinto, lo que destaque. Entre los llamados cafés exóticos se busca algo que sorprenda, que destaque, por ejemplo, un café que te evoque un vino o una sopa», refirió Martínez.

«Venezuela siempre destacó como productor de café y actividades como esta cata contribuyen al objetivo de crear la Marca País Café que nos ubique nuevamente en el panorama mundial de ese mercado», dijo Arrieta.

El evento contó con la participación de representantes de marcas de tostadoras que buscan cafés de alta calidad, periodistas de la fuente gastronómica, expertos en el área socioambiental y productores de café.

La Edición especial Cardenalito puede encontrarse en St Honore y a través de Hato Las Caretas Delivery.

CARDENALITO PA’RATO

El proyecto “Aves y Café” es liderado por Provita y la Iniciativa Cardenalito en Venezuela y cuenta con el apoyo de socios como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), el Smithsonian Institution, American Bird Conservancy (ABC). Asimismo, es financiado por el programa de la Ley de Conservación de las Aves Migratorias Neotropicales (NMBCA) del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés), que apoya el trabajo de conservación de las aves migratorias neotropicales en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe.

Adicionalmente el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial también contribuye a ampliar el alcance de este proyecto incorporando Tecnologías Climáticamente Inteligentes a las rutinas diarias de los agricultores como estrategia de sostenibilidad.

El proyecto se enfoca en mejorar las prácticas agroforestales a través de capacitaciones integrales de los agricultores por medio de charlas, talleres presenciales (y ahora también a distancia), además de visitas técnicas a sus campos.

SOBRE LA INICIATIVA CARDENALITO

Es una alianza internacional que trabaja para comprender, proteger y restaurar las poblaciones de esta ave icónica y en peligro de extinción en Venezuela a través de la investigación, la reducción de amenazas, la cría en cautiverio, la protección y restauración del hábitat mediante la agrosilvicultura ecológica, como el café y cacao de sombra, para futura reintroducción. Los miembros incluyen a Provita (ONG, Caracas, Venezuela), el Instituto Smithsonian (EE.UU.), el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC- Caracas, Venezuela), el Zoológico Leslie Pantin (Paya, Venezuela), y el Zoológico de Miami (EE. UU.), entre otros socios y colaboradores. www.cardenalito.org.ve

SOBRE PROVITA

Es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en febrero de 1987. Busca combatir la pérdida de la biodiversidad de Venezuela, y demostrar que el desarrollo del ser humano es compatible con la conservación de la naturaleza. En más de tres décadas de existencia, la Institución ha ejecutado cientos de proyectos que van desde la recuperación de especies amenazadas emblemáticas, hasta ensayos de alternativas de desarrollo para comunidades rurales e indígenas. http://www.provita.org.ve

