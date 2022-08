Proyecto Uno con alegría estrena “Música feliz” y su álbum “Aniversario”

Miami, FL (Agosto del 2022) Media Force Global – Con más de tres décadas de trayectoria mundial, la exitosa agrupación Proyecto Uno presenta “Música feliz” (Dame alegría)”, primer sencillo de su nuevo álbum titulado “Aniversario” que cuenta con canciones inéditas, nuevas versiones de sus éxitos y colaboraciones en las cuales se han dedicado a cuidar cada detalle y resaltar una vez más su esencia.

Con este nuevo sencillo, el cual fue producido por Manybeat en colaboración de Nelson Zapata, la agrupación busca llegar al oído de toda la familia, ya que actualmente la mayoría del contenido musical en la radio está totalmente enfocado a la gente adulta.

“Música feliz” (Dame alegría), “Como tú no hay dos” y “Put Your Hands Up» son algunos de los sencillos que podremos encontrar en esta nueva producción.

A propósito de este lanzamiento, Nelson Zapata líder de la agrupación comentó:

“Cumplir más de 33 años significa un gran logro y una bendición, ya que todavía en los conciertos vemos mucha gente joven a la que le sigue gustando nuestra música. Por dicha razón es que nos sentimos orgullosos de presentarles este nuevo álbum que celebra toda nuestra historia musical.

En lo que va del año, Proyecto Uno ha participado en importantes festivales como “Que viva el merengue” en Bogotá y “I Love The 90‘s” en Madrid donde estuvieron acompañados por importantes artistas conocidos mundialmente.

Actualmente la agrupación se encuentra preparando la gira “Dame alegría” que incluye países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, distintos puntos de Estados Unidos, Europa y más países por confirmar. Además muy pronto estarán estrenando el vídeo musical de su nuevo sencillo, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional