La OMS alerta sobre la necesidad de distribuir a nivel mundial pruebas rápidas para la Viruela del Mono.

Ginebra.- La OMS ha pedido a los fabricantes de pruebas diagnósticas in vitro (IVD) de mpox que presenten una manifestación de interés para su inclusión en la Lista de Uso de Emergencia (EUL). La OMS ha mantenido conversaciones con los fabricantes sobre la necesidad de contar con pruebas diagnósticas eficaces, en particular en entornos de bajos ingresos. La solicitud de manifestaciones de interés por parte de los fabricantes es el último avance de estas conversaciones.

Las pruebas son fundamentales para que las personas reciban tratamiento y atención lo antes posible y eviten una mayor propagación. Desde 2022, la OMS ha entregado alrededor de 150 000 pruebas diagnósticas para mpox en todo el mundo, de las cuales más de una cuarta parte se han destinado a países de la región africana. En las próximas semanas, la OMS entregará otras 30 000 pruebas a países africanos.

Con hasta 1000 casos sospechosos notificados solo en la República Democrática del Congo esta semana, la demanda de pruebas diagnósticas está aumentando. En este país muy afectado, la OMS ha trabajado con socios para ampliar la capacidad de diagnóstico para responder al aumento de casos. Desde mayo de 2024, se han equipado seis laboratorios adicionales para diagnosticar la mpox, lo que ha permitido descentralizar la capacidad de realización de pruebas desde las principales ciudades a las provincias afectadas. Dos de estos laboratorios están en Kivu del Sur, seleccionados para responder al brote de la nueva cepa viral, denominada Ib. Gracias a estos esfuerzos, las tasas de realización de pruebas han mejorado drásticamente en el país, y hasta ahora se han analizado cuatro veces más muestras en 2024 que en 2023.

La OMS también ha actualizado sus directrices sobre pruebas de diagnóstico para detectar la nueva cepa del virus y está trabajando con los países para implementarlas. Anteriormente, la OMS publicó perfiles de productos específicos para orientar a los fabricantes en el desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico.

El Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el 14 de agosto de 2024 que el aumento de la mpox en la República Democrática del Congo (RDC) y en un número cada vez mayor de países de África constituye una emergencia de salud pública de interés internacional (ESPII) en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005).

Ahora se solicita a los fabricantes de IVD que envíen a la OMS los datos disponibles sobre calidad, seguridad y rendimiento lo antes posible. Los IVD son pruebas que se realizan en laboratorios para detectar un patógeno. La detección del ADN viral mediante la prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa) es el método de referencia para el diagnóstico de mpox. Detecta el ADN del virus en muestras tomadas de lesiones cutáneas, como líquido o costras de vesículas o pústulas. No se recomienda realizar pruebas de sangre para el diagnóstico de rutina y los métodos de detección de anticuerpos pueden utilizarse para la clasificación retrospectiva de casos, pero no para el diagnóstico.

A través del procedimiento de EUL, la OMS puede aprobar productos médicos como vacunas, pruebas y tratamientos para su uso, evaluando la aceptabilidad de utilizar productos específicos para su adquisición por tiempo limitado en situaciones de emergencia. El proceso tiene como objetivo ayudar a los países que no han aprobado los productos médicos mediante procesos de aprobación nacionales a adquirir los productos que se necesitan de manera crítica, como las pruebas, a través de agencias de la ONU y otros socios.

La viruela del mono (MPOX) es una enfermedad causada por el virus de la viruela del mono, una especie del género Orthopoxvirus, que puede transmitirse a los humanos a través del contacto con una persona infectada, con materiales contaminados o con animales infectados.

Es urgente ampliar el acceso a los servicios de diagnóstico, ya que las pruebas son esenciales para medidas críticas como el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio, la mejora de la investigación de casos, el rastreo de contactos, la recopilación de datos de vigilancia y la notificación oportuna. En conjunto, estas pruebas ayudan a los países a identificar cadenas de transmisión, detectar casos de forma temprana, prevenir una mayor propagación y monitorear el virus en tiempo real. El establecimiento de procedimientos de inclusión en la Lista de Uso de Emergencia para las pruebas de diagnóstico de mpox ayudará a avanzar hacia este objetivo.

