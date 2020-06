Publicado en Gaceta Oficial extensión del Estado de Alarma por 30 días más en Venezuela.

Gobierno de Nicolás Maduro publicó en la Gaceta Oficial Nº 6.542 la extensión de 30 días del estado de alarma por el coronavirus en el país.

La Gaceta, con fecha del 11 de junio, establece que con ello, se permitirá al Ejecutivo tomar «las medidas urgentes, efectivas y necesarias» ante la emergencia por el coronavirus.

«Se prorroga por treinta días, el plazo establecido en el decreto 4.198, de fecha 12 de mayo de 2020, mediante el cual fue decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus», se señala en la Gaceta Oficial.

Maduro se ha venido basando en el artículo 338 de la Constitución «para proteger a la población de la expansión de la Covid-19«.

Tras haber sido aprobado por primera vez el 13 de marzo, el estado de alarma fue renovado el 11 de abril, y posteriormente el 12 de mayo cuando lo alargaron hasta el 13 de junio. Con la publicación en Gaceta este viernes para 30 días más, sería la tercera renovación de la medida.

La cuarentena nacional ya fue flexibilizada bajo un esquema de 7×7, incluyendo a sectores como ferreterías, construcción, comercio, industria, entre otros.

Maduro anunció este jueves que los centros comerciales, los gimnasios y los deportes públicos, se plegarían a la flexibilización, esto pese a que se ha registrado un aumento de contagios de coronavirus a casi tres mil personas en el país, un total de 2.814.

