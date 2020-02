¿Pueden protegernos las mascarillas del coronavirus?

Los fabricantes de mascarillas dicen que sus inventarios se han agotado, y que sus pedidos pasaron de 400mil mascarillas diarias a 200 millones de mascarillas al día.

¿Pero, de verdad las mascarillas más usadas y comunes sirven de algo contra el coronavirus?

Para reducir el riesgo de infección, los expertos del Control y la Prevención de Enfermedades aconsejan cumplir las siguientes recomendaciones:

Lavarse con frecuencia las manos usando jabón y durante al menos 20 segundos.

Evitar el contacto de manos sucias con ojos, nariz y boca.

Evitar el contacto cercano con personas que sufren los síntomas del virus.

Evitar el contacto directo sin protección con animales vivos y superficies en contacto con animales si visita mercados en las áreas donde se registran casos de nuevos coronavirus.

Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos.

Pero sobre el uso de mascarillas no hay buenas noticias, por lo siguiente:

Las mascarillas quirúrgicas representan paños de tela que se sujetan a la cara mediante dos lazos o gomas y, como se desprende de su nombre, se elaboraron para el uso durante las intervenciones quirúrgicas. No son caras, se pueden comprar en casi cualquier farmacia y son fáciles de usar, por lo que son bastante populares en medio de cualquier brote y el del coronavirus no es una excepción.

Sin embargo, su tarea principal es proteger de que, cuando una persona enferma tose o estornuda, las partículas microscopias no lleguen a la boca o nariz de quien la porta. Estas máscaras no pueden garantizar que los virus transmitidos por el aire no lleguen al organismo.

De esta manera, mientras aún se desconoce el mecanismo exacto de transmisión del 2019-nCoV, no se puede decir que este medio protector sea seguro para evitar la infección. Al mismo tiempo, parte del aire penetra bajo la mascarilla a través de los huecos en los lados o por la parte superior.

La mascarilla N95 la más conocida y utilizada NO GARANTIZA que usted pueda estar 100% seguro, por lo que aquí se ha comentado, además, en el caso que el virus se trasmita de forma aérea sin necesidad de viajar en secreciones de los infectados habría una gran probabilidad de que usted se infecte también.

Los respiradores N95 garantizan una mayor protección que las mascarillas quirúrgicas y de hecho pueden defender del 95% de las partículas en el aire. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) recomiendan a los médicos usar especialmente este medio protector cuando estén en contacto con los infectados con el 2019-nCoV.

Sin embargo, estos respiradores no están exentos de aspectos negativos. En primer lugar, según varias estimaciones, no protegen del nuevo coronavirus. Los respiradores N95 pueden filtrar las partículas que tienen un tamaño de 0,3 micrones, mientras que el tamaño de las partículas del 2019-nCoV es de poco más de 0,1 micrones, informa Forbes. De esta manera, el virus podría llegar al organismo de una persona, aunque lleve puesto este respirador.

En : Salud y Vida Sana