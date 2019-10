Puerto Ayacucho: Mataron a su hija de 2 años a golpes

Puerto Ayacucho, VENEZUELA.- La muerte de una niña de 2 años, ocurrida en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, movitó a funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios a detener a la madre y al padrastro. Estos golpeaban a la menor, a quien le fracturaron 4 costillas.

Chalelyko Saily Barros Abad (21) y Juan Alexis Arvelo Guaruya (29), apodado «Popeye», fueron arrestados

Tras el ingreso de la niña al Hospital Doctor José Gregorio Hernández, ubicado en la parroquia Fernando Girón Tovar, en brazos de sus representantes, quienes manifestaron que la pequeña no reaccionaba, los galenos le efectuaron una revisión médica, comprobando que la versión suministrada era falsa.

La policía dijo que a través de exámenes forenses efectuados y pesquisas realizadas se pudo conocer que los detenidos, Chalelyko Saily Barros Abad (21) y Juan Alexis Arvelo Guaruya (29), apodado «Popeye», acostumbraban a maltratar a la infante propinándole fuertes golpizas.

Se determinó que la menor falleció producto de un shock hipovolémico, hemorragia pulmonar y fractura de cuatro costillas, además se determinó que la infante era abusada sexualmente por el hombre, sin que su madre evitara lo ocurrido.

Los homicidas fueron aprehendidos en las instalaciones de referido hospital y puestos a la orden de las Fiscalías de Flagrancia y Quinta del Ministerio Público en Materia del Niño, Niña y Adolescente del estado Amazonas.

