Puerto Ordaz: Un abogado simuló robo para asesinar a su mujer

Puerto Ordaz.- El abogado Luis José Gómez Córdoba (40) fue capturado por asesinato y simular un robo. ¿La víctima? : Su pareja.

Funcionarios del Cicpc lo detuvieron en Cachamay, ubicado en Puerto Ordaz, municipio Caroní del estado Bolívar.

La mujer fue identificada como Yunidairis Carolina García Matute (27).

El femicida declaró ante las autoridades que momentos en que se disponía a entrar al estacionamiento de su vivienda, en compañía de su concubina en un carro marca Kia, modelo Sportage, número de placa AE772AM, año 2010, en el sector Castillito, parroquia Cachamay, fueron interceptados por desconocidos quienes descendieron de un vehículo efectuándoles disparos con la intención de quitarles sus pertenencias.

Inmediatamente, se conformó una comisión policial que realizó las pesquisas y experticias técnico científicas en el lugar, determinando que el criminal había tenido una discusión con la mujer y en un descuido de ella “sacó un arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza”.

García Matute quedó muerta dentro del auto, dijo la policía científica.

El asesino fue detenido en la parroquia Universidad, quedando a la orden de las Fiscalías Segunda y 43° nacional del Ministerio Público con Competencia Plena.

