Puerto Rico declarado zona de emergencia de desastre mayor por terremotos

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Tras los fuertes terremotos que sacudieron a Puerto Rico esta semana, la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez Garced, firmó este sábado 11 de enero la solicitud al Gobierno federal de declaración de emergencia de desastre mayor, pidiendo ayuda adicional para las ciudades sureñas de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce y Yauco, informan medios locales.

La gobernadora anunció ante los reporteros que, según estimaciones preliminares, los daños causados por los sismos alcanzan los 110 millones de dólares.

Este sábado en la mañana se registró un potente sismo de magnitud 5.9, luego de un largo periodo de réplicas de menor intensidad. El epicentro fue en el sur de la isla, en la localidad de Indios, y su profundidad fue de nueve kilómetros.

