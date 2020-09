Puré de coliflor, Receta para incorporar vegetales a tus hijos, muy fácil y delicioso

Ingredientes

para 2 porciones

1 papa mediana

1/2 coliflor

1/2 cda. de manteca

1 chorro de leche

Sal y pimienta

Opcional: nuez moscada

Pasos

1. Separar la coliflor en “arbolitos” y lavarla. Pelar la papa.

2. Hervirlas en una olla con agua hasta que la papa esté lista. La coliflor deberá quedar bien blanda, así se integrará bien al puré.

3. Colar las papas y coliflor y aplastar inmediatamente, en caliente.

4. Agregar la manteca, la sal y la pimienta. Seguir aplastando hasta que la manteca se derrita.

5. Agregar el chorro de leche y unir bien. Al final, podés ponerle un chorrito de aceite de oliva encima. ¡Listo! Ya tenés una de las recetas saludables para niños más resultonas que conocerás.

