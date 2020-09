Puré de yuca con queso al horno No creerás lo sencilla que es esta receta y los pocos ingredientes que lleva, ideal para un almuerzo rápido. INGREDIENTES 200 g de yuca

1 cdta. de mantequilla derretida

30 g de queso amarillo rallado

1 cdta. de queso parmesano

Sal, pimienta, nuez moscada

Perejil para decorar

PREPARACIÓN Sancoche la yuca, una vez lista quítele la fibra.

Pásela por un colador.

Añada mantequilla, queso amarillo, sal, pimienta y la nuez moscada.

En : Gastronomía