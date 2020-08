Putín revela que la Vacuna Rusa para el COVID-19 está lista. El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, afirmó que la vacuna mostró su efectividad y seguridad.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este 11 de agosto que su país ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. «Funciona relativamente bien, crea una inmunidad sostenible y, reitero, pasó todas las pruebas necesarias», afirmó Putin durante una reunión con los miembros del Gobierno.

El mandatario precisó que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria, agregando que espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve.

El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, afirmó que la vacuna mostró su efectividad y seguridad. Señaló que la vacuna será producida en dos plataformas: por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y la compañía Binnofarm. Por su parte, la sociedad de inversión rusa Sistema detalló que Binnofarm será capaz de producir aproximadamente 1,5 millones de dosis anualmente. La compañía planea empezar la producción en masa para finales de año.

En ese contexto, Murashko declaró que sus pruebas clínicas continuarán, en las cuales participarán miles de personas. «Los desarrolladores de la vacuna prepararon los documentos para la realización de las futuras investigaciones clínicas con la participación de varios miles de personas. Para la vigilancia rápida del estado de salud de los vacunados y el control de eficacia y seguridad, el Ministerio de Salud de Rusia crea un contorno digital único que permite vigilar la seguridad y calidad del fármaco en todas las etapas del ciclo vital», afirmó.

El ministro hizo hincapié en que Rusia «básicamente» es el primer país del mundo en registrar su propia vacuna contra el virus. «Hay unos desarrollos de los colegas chinos, que están en la etapa de registro […], hay también una serie [de desarrollos] en otros países, pero allí todavía continúan las investigaciones clínicas», dijo, añadiendo que Rusia es el primer país en recibir «un certificado de registro en su pleno formato».

Putín revela que la Vacuna Rusa para el COVID-19 está lista was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos