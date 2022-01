Qatar 2022, última oportunidad de Messi

El 2021 ha sido un año lleno de emociones para Leo Messi, el mejor futbolista del mundo. El astro argentino ha llorado de tristeza, emoción, alegría, rabia, etc. Sobre todo, dos han sido los acontecimientos que han marcado su año: su salida del Fútbol Club Barcelona para fichar por el PSG y la consecución de la Copa América con la selección argentina.

La grave crisis institucional, deportiva y económica que atraviesa el conjunto catalán hizo que Messi no renovara su contrato y decidiera emprender una nueva aventura en el multimillonario proyecto parisino. La salida fue dolorosa para el rosarino ya que no estaba en sus planes y trastocó toda su planificación familiar. De hecho, aún se está adaptando a su nuevo equipo, donde sus números no son ni parecidos a los que acostumbraba firmar en el Barcelona.

Pero no todo fue triste para Messi este 2021. El capitán de la selección argentina cumplió un sueño: ganar un torneo importante como la Copa América. Y qué forma de lograrlo, puesto que se erigió como el mejor futbolista del torneo, como lo vaticinaban los pronósticos de apuestas deportivas, y guio a Argentina para vencer a Brasil en el estadio de Maracaná. No pudo tener un escenario más simbólico para conseguir uno de sus sueños de niño.

En las celebraciones se vio a un Messi emocionado, puesto que se quitó un gran peso de encima en el mismo escenario donde perdió la final del Mundial 2014 ante Alemania. La reacción de sus compañeros, corriendo hacia su capitán nada más pitar el árbitro el final del encuentro, es el claro reflejo de la tensión acumulada en el seno de la selección argentina, que había perdido recientemente dos finales de Copa América en los penaltis.

Una vez liberado de la presión que sentía por salir campeón con Argentina, Leo Messi tiene por cumplir el mayor de sus sueños: ser campeón del mundo con la albiceleste. Si ya hizo felices a los argentinos y si Diego Armando Maradona disfrutó de la victoria sobre Brasil en Maracaná desde el más allá, el broche de oro a una carrera legendaria sería levantar la Copa del Mundo.

Un Mundial de Qatar para el que falta menos de un año y para el que en Legalbet te ofrecemos las mejores cuotas de las casas de apuestas con el fin de que realices tus pronósticos. Leo Messi afrontará el torneo con 35 años. En este contexto, todo hace indicar que será la última cita mundialista que el astro argentino disputará en plenitud de condiciones, ya que en la siguiente Copa del Mundo tendrá 39 años. Podría llegar, pero no con el papel protagonista que tendrá en 2022.

Así, uno de los grandes alicientes será ver si Argentina es capaz de volver a campeonar 36 años después. Si lo logra en el primer campeonato mundial desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona será muy simbólico y emotivo para el fútbol argentino, que ha brindado a todos los amantes del fútbol del globo a los dos mejores futbolistas de la historia.

En: Deportes