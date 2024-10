¿Qué ayudó a Thomas Müller a convertirse en una leyenda de la selección alemana?

El Campeonato Europeo de Fútbol de 2024 ofreció a los aficionados enfrentamientos brillantes y espectaculares, así como emociones únicas. El torneo se celebró en Alemania y presentó el desempeño de los mejores futbolistas del continente.

La Eurocopa 2024 fue la fase final de Alemania para la leyenda del equipo Thomas Müller. Müller disputó su último partido con la selección alemana en los cuartos de final de la Eurocopa de 2024. Jugaron contra España, pero fueron derrotados por 1:2.

Tras la derrota en la Eurocopa, Müller anunció que se retiraba de la selección nacional, donde debutó en marzo de 2010. Durante este tiempo jugó 131 partidos, marcó 45 goles contra sus rivales y dio 41 asistencias. Los fanáticos estaban molestos, pues apoyaron sinceramente a su favorito y estuvieron con él en todo momento.



En el Bundesteam, el principal logro de Müller fue ganar el Campeonato del Mundo en 2014. Aunque no logró mucho éxito en la Eurocopa disputada diez años después, Müller permanecerá en la memoria de los aficionados como uno de los jugadores más brillantes y productivos de la selección alemana.



¿Qué cualidades ayudaron a Müller a jugar con éxito durante 10 años en la selección nacional?

A lo largo de muchos años de actuaciones, el jugador se ha convertido en una auténtica leyenda de su equipo. Su dedicación, resistencia y disciplina han sido durante mucho tiempo un ejemplo para los futbolistas jóvenes.

Si hablamos de las principales fortalezas de Mueller, podemos nombrar las siguientes:

La capacidad de evaluar la situación y tomar rápidamente la decisión correcta;

Exactitud y puntualidad de las transmisiones;

Excelente entendimiento mutuo con los socios;

Dedicación total en el campo.

Tras su marcha, Müller dejó recuerdos muy agradables de sí mismo.

