¿Qué es cefalea hípnica? Causas y Tratamiento

La cefalea hípnica, también conocida como «cefalea despertador», es un tipo de dolor de cabeza primario poco común que se caracteriza por episodios recurrentes de dolor de cabeza que ocurren exclusivamente durante el sueño y que son lo suficientemente intensos como para despertar a la persona.

Características principales de la cefalea hípnica:

Ocurrencia durante el sueño: Es la característica definitoria. Los dolores de cabeza siempre despiertan al paciente.

Tiempo de aparición: Suelen comenzar en la edad adulta tardía, generalmente después de los 50 años.

Frecuencia: Los ataques pueden ocurrir varias noches a la semana o incluso todas las noches.

Duración: Los episodios suelen durar entre 15 minutos y 3 horas después de despertar.

Localización y tipo de dolor: El dolor suele ser bilateral (en ambos lados de la cabeza), aunque puede ser unilateral en algunos casos. Se describe como opresivo o pulsátil y de intensidad leve a moderada, aunque puede ser severo.

Síntomas asociados: Generalmente no se asocia con síntomas autonómicos (como lagrimeo, congestión nasal) que son comunes en otras cefaleas como la cefalea en racimos. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar náuseas, fotofobia (sensibilidad a la luz) o fonofobia (sensibilidad al sonido).

Causas de la cefalea hípnica:

La causa exacta de la cefalea hípnica se desconoce en la actualidad. Sin embargo, se han propuesto algunas teorías:

Alteraciones del ritmo circadiano: Dado que los ataques ocurren de manera constante durante la noche, se sospecha una alteración en el reloj biológico del cuerpo, posiblemente involucrando al hipotálamo (una región del cerebro que regula los ritmos biológicos).

Anomalías en la fase REM del sueño: Algunos estudios sugieren una posible relación con la fase de sueño de movimientos oculares rápidos (REM).

Disminución de la melatonina: La melatonina es una hormona que regula el sueño, y su producción disminuye con la edad, lo que coincide con la aparición típica de esta cefalea.

Factores genéticos: No se ha establecido una causa genética clara, pero podría haber una predisposición en algunas personas.

Tratamiento de la cefalea hípnica:

El tratamiento de la cefalea hípnica se centra en aliviar los episodios agudos y prevenir futuros ataques. Las opciones de tratamiento incluyen:

Cafeína: Curiosamente, la cafeína es uno de los tratamientos más efectivos para la cefalea hípnica. Se puede consumir una taza de café o una tableta de cafeína al acostarse o al despertarse con el dolor. En muchos pacientes, la cafeína no interfiere con el sueño.

Indometacina: Este es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que ha demostrado ser eficaz en muchos casos. La dosis varía según el paciente.

Litio: En casos más refractarios o severos, el litio (un medicamento utilizado para el trastorno bipolar) puede ser útil como tratamiento preventivo. Sin embargo, debido a sus posibles efectos secundarios, generalmente se reserva para casos donde otros tratamientos no han funcionado.

Otros medicamentos: Se han probado otros medicamentos con éxito variable en algunos pacientes, incluyendo: Flunarizina (un bloqueador de los canales de calcio) Amitriptilina (un antidepresivo tricíclico) Melatonina (aunque los resultados han sido mixtos)

Se han probado otros medicamentos con éxito variable en algunos pacientes, incluyendo:

Es importante que las personas que experimentan dolores de cabeza que los despiertan por la noche consulten a un médico, preferiblemente un neurólogo especialista en cefaleas, para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Es fundamental descartar otras causas secundarias de dolor de cabeza nocturno.

