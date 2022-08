¿Qué es el índice de las cajas de cartón y porqué los economistas lo utilizan para predecir crisis?

MIAMI, FLORIDA.- En la teoría económica existe muchos indicadores que permiten establecer un escenario que ayuda a los especialistas a predecir tiempos buenos, malos y regulares.

Estos indicadores muchas veces pareciera no tener un nexo con la realidad humana, por representar cosas inanimadas muy simples o descolocadas de lo que debería tomarse en cuenta para hacer predicciones de cambios bruscos en la economía.

Uno de los más utilizados es el índice de las cajas de cartón, este marcador funciona de la siguiente manera.

«mide la fabricación de cajas de cartón para estimar la producción de bienes de consumo. Es un índice que actúa como indicador industrial. Cuando se producen más cajas, es probable que haya una mayor demanda de bienes de consumo.»

Esto podría decirse que es directamente proporcional a la producción , comercialización y ventas de productos por los consumidores finales, un índice de cajas de cartón positivo.

Esto significa que a mayor cantidad de cajas de cartón producidas se debe sentir en la económica un mayor crecimiento.

Algunos inversores consideran que el índice de la caja de cartón es una medida confiable de fabricación porque puede reflejar estimaciones comerciales agregadas de las ventas futuras de bienes de consumo. Se estima que cerca del 75–80% de todos los bienes no duraderos se envían en contenedores de cartón corrugado. por lo tanto, se piensa, cuanto mayor sea la cantidad de cajas de cartón ordenadas, mayor será el volumen de producción planificado para los bienes que se embalarán en cajas. Debido a que las empresas necesitan cartón para empacar y enviar mercancías, se cree que la producción de cajas de cartón es un indicador líder de la actividad manufacturera. Fuente. Exonegocios.

¿Qué es la Producción?

Desde el punto de vista de la economía, la producción es la actividad que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. También por producción, en un sentido amplio, entendemos el incorporar utilidades nuevas a las cosas, no solamente la generación de producto con cualidades distintas a su origen, es decir, modificaciones a su estructura natural del factor que le otorga un nuevo uso. Es la actividad que se desarrolla dentro de un sistema económico.

Redacción NotiActual