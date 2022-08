¿Qué es el índice del pintalabios o Lipstick index y porqué los economistas lo usan para predecir crisis?

¿Qué es el índice del pintalabios Lipstick index y porqué los economistas lo usan para predecir crisis?

CARACAS, VENEZUELA.- No , no usan una bola de cristal ni brebajes para tener visiones.. Los economistas se valen de muchos factores e indicadores para establecer predicciones que resultan muy acertadas.

Una condición muy importante es que las crisis o bonanzas económicas son cíclicas, y si estudian el pasado de estas, pueden lograr una muy buena predicción del futuro.

El lipstick index o índice del pintalabios se presume atribuirse a Leonard Lauder o Estée Lauder

En el mismo no indica que las ventas de barras de labios un articulo de uso cosmético y sobre todo las de de color rojo se vuelven exponenciales en tiempos de crisis.

Esto es debido a que, según la teoría, las mujeres consumidoras de este producto combaten el mal tiempo o los malos augurios, comprando cosméticos y especialmente pintalabios.

En 2001, cuando la economía estadounidense estaba en medio de una recesión, Lauder detectó que las ventas de lápices de labios estaban aumentando, no cayendo.

La teoría de Lauder era que las ventas de pintalabios y la salud de la economía evolucionaban de forma inversa: a medida que la economía empeoraba, las ventas de barras de labios crecían.

Por lo antes expuesto debemos tener en cuenta las ventas de este producto para estar preparados para una recesión.

A veces falla, por causas extrañas..

Y si bien, este índice ha estado dando buenas predicciones a veces falla.

Los primeros meses de la pandemia desmintieron la teoría y hay periodos de calma en los que las ventas de cosméticos se han disparado.

Obviamente al comenzar las personas a utilizar tapabocas o barbijos para protegerse del COVID-19, no compraron pintalabios en exceso ya que no tenían que usarlos fuera del hogar.