¿Qué es el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente(MERS)?

El síndrome respiratorio de Medio Oriente es causado por MERS-CoV. Se informó por primera vez en países del Medio Oriente,incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etc. Las personas infectadas por MERS-CoV pueden desarrollar enfermedades agudas, síndrome de dificultad respiratoria (SDRA),mientras que las manifestaciones más comunes son fiebre con temblores, tos, falta de aliento, dolor muscular y síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos o dolor de estómago. Los casos graves se presentan por insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica y tratamiento de apoyo en la UCI. Algunos pacientes desarrollaron fallas orgánicas,especialmente insuficiencia renal y shock escéptico que eventualmente condujeron a la muerte. La tasa de letalidad es de alrededor del 40%. Desde el inicio del primer caso de MERS en septiembre de 2012 hasta mayo de 2015, se han informado casos de MERS en 25 países de todo el mundo, lo que representa una grave amenaza para la salud pública

