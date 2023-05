¿Qué es el spread en apuestas?

A través del spread, también conocido como hándicap, los casinos en línea añaden ventajas y desventajas ficticias a los competidores. Lo que se le quita a un competidor se le agrega al otro, por regla.

Imagínate que compite el equipo más reconocido de algún deporte con uno mucho más inexperto. Como el resultado sería predecible, la cuota del equipo reconocido sería muy baja, pues esta es inversamente proporcional a su probabilidad de victoria.

Para contrarrestar esto, en la apuesta del spread se establece un nuevo número que se debe superar en el marcador. Así, el equipo favorito tendría que pasar ese número en su victoria para que ganes tu apuesta por él.

El spread es una de las opciones más populares entre aquellos que ya tienen experiencia en las apuestas deportivas. En este artículo, te contaremos cómo apostar con el spread; cómo funciona en los diferentes deportes, y cuál es la mejor manera de usarlo.

Cómo apostar al spread

Cuando usas la opción de spread o hándicap, puedes apostar por el jugador favorito o el menos opcionado. Te dejamos una explicación básica de su funcionamiento en un partido hipotético:

Opción A: el equipo favorito tiene un spread de -1,5 goles en el partido. Para que ganes tu apuesta por este, debes obtener la victoria en el partido con un margen igual o mayor que el número del spread. O sea: 2 goles o más.

el equipo favorito tiene un spread de -1,5 goles en el partido. Para que ganes tu apuesta por este, debes obtener la victoria en el partido con un margen igual o mayor que el número del spread. O sea: 2 goles o más. Opción B: el equipo menos opcionado tiene una ventaja de +1,5 goles en el partido. Para que ganes tu apuesta por este, el equipo debe obtener la victoria en el partido, empatar o perder con menos del número del spread. O sea: 1 gol.

Estos son los pasos para apostar al spread o hándicap en un casino en línea:

Inicia sesión en el casino online legal de tu preferencia. Entra a la opción de apuestas deportivas. Entra al evento deportivo en el que te interesa apostar y despliega todas las opciones de apuesta. Busca la opción spread o hándicap y selecciona tu opción de apuesta. Cuando tu boleto de apuesta esté listo, da clic el botón correspondiente para validarlo.

El spread en diferentes deportes

Puedes hacer spread en apuestas deportivas de fútbol, baloncesto, fútbol americano, tenis, etc. A continuación, te explicaremos algunas particularidades en cada uno de estos deportes.

El spread en fútbol

El spread en el fútbol se basa, sobre todo, en la cantidad de goles que hacen cada uno de los equipos en el partido. Sin embargo, también puede aparecer en otras opciones de apuestas: las faltas o el número de tarjetas, por ejemplo.

Supongamos que quieres apostar en un partido de Millonarios y Jaguares de Córdoba. Como Millonarios es el favorito, se le establece un spread de -2,5. Y a Jaguares una ventaja de +2,5 para compensar.

Si apostaste por Millonarios, este tendría que ganar por 3 o más goles para que puedas ganar. Si apostaste por Jaguares, este puede perder o vencer, pero sólo ganas la apuesta si no sobrepasa el número del spread.

El spread en baloncesto

Igual que en el fútbol, el número de un spread en el baloncesto establece los puntos extra que deberá tener el marcador final para que una apuesta se gane.

Supongamos que quieres apostar con spread en un partido entre el Boston Celtics (el favorito) y el Atlanta Hawks. El spread es de 7 puntos. Así que al Boston, que es el favorito, se le restan (-7) y al Atlanta se le suman (+7).

Esto significa que el Boston tiene que vencer al Atalanta con más de 7 puntos, para que la apuesta por él gane. Atlanta necesita, por su parte, ganar o perder con menos de 7 puntos para ser una opción de apuesta ganadora.

El spread en fútbol americano

En fútbol americano, el spread se aplica tanto a los touchdowns como a los puntos que obtendrá un ganador.

Si un equipo muchas veces campeón compite contra uno menos popular, es obvio que todos apostarían por el primer caso y la cuota, que define la probabilidad, sería muy baja. Sin embargo, el spread contrarresta esa obviedad: quita puntos al favorito y da puntos al menos opcionado.

Supongamos que el favorito tiene un spread de -7,5 puntos y, por consiguiente, el menos opcionado uno de +7,5 puntos.

Si apuestas por el favorito, estarás apostando no sólo a que ganará el partido, sino que lo hará con mínimo 8 puntos. Si apuestas por el equipo menos opcionado, ganarás la apuesta, aunque este pierda o gane, sólo si lo hace con menos de 7 puntos.

El spread en tenis

En tenis, el spread se aplica más a los juegos ganados por un participante o al número de sets.

Los expertos ponen el ejemplo de Serena Williams (la favorita) versus María Sharapova para explicar cómo funciona el spread.

Como en los casos anteriores, la favorita deberá superar el número de spread establecido para que una apuesta por ella se considere ganadora. Sharapova, por su parte, tiene que ganar o perder con un número inferior al del spread para que la apuesta por ella triunfe.

La mejor manera de usar el spread

Estas son algunas sugerencias y características que debes tener en cuenta, si quieres apostar en la modalidad spread:

Analizar estadísticas: a pesar de que el competidor favorito puede ser obvio, te recomendamos revisar las estadísticas de los participantes en los últimos eventos deportivos. Revisa tanto las de los equipos como las de los jugadores. Esta información te permitirá hacer un pronóstico más acertado, teniendo en cuenta el margen del spread.

Revisar cuotas de opciones de apuesta: además del número de spread o hándicap, revisa las cuotas. Recuerda que estas se multiplican por tu monto apostado para calcular las ganancias potenciales.

Estas te permiten identificar el costo beneficio de una opción de apuesta: entre más alta sea la cuota de un competidor, menos probabilidades tiene de ganar. Pero si esto llegara a ocurrir, tu ganancia será mayor.

Apuesta con prudencia si estás comenzando: si eres principiante, primero deberías empezar a hacer apuestas tradicionales y probar poco a poco con la opción de spread. Recuerda apostar montos moderados y organizar un presupuesto para gestionar tus fondos mediante un bankroll. También puedes consultar estrategias para apuestas deportivas.

¿Qué es el spread en apuestas? was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: