¿Qué es el TPS?¿En que situaciones se aplica? ¿Quién lo puede activar y desactivar legalmente?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un estatus migratorio temporal que el gobierno de los Estados Unidos otorga a ciudadanos de países específicos que experimentan condiciones que impiden su regreso seguro. Estas condiciones pueden incluir conflictos armados en curso, desastres naturales (como terremotos o huracanes), epidemias u otras circunstancias extraordinarias y temporales.

En qué situaciones se aplica:

El TPS se aplica cuando el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos determina que existen las condiciones en un país que hacen inseguro o inviable el retorno de sus nacionales. Algunos ejemplos de situaciones que pueden llevar a la designación de un país para el TPS incluyen:

Conflictos armados: Guerra civil u otros conflictos violentos generalizados.

Desastres naturales: Terremotos, huracanes, inundaciones severas, erupciones volcánicas.

Epidemias: Brotes de enfermedades graves a gran escala.

Otras condiciones extraordinarias y temporales: Situaciones graves de inestabilidad política, crisis económicas severas, u otras circunstancias que impidan el retorno seguro.

Quién tiene el poder legal de aplicarlo y retirarlo:

Aplicación: La autoridad para designar un país para el TPS recae en el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Al tomar esta decisión, el Secretario generalmente consulta con otras agencias gubernamentales. La designación puede ser por períodos de 6, 12 o 18 meses, y puede ser extendida si las condiciones en el país persisten.

La autoridad para designar un país para el TPS recae en el de los Estados Unidos. Al tomar esta decisión, el Secretario generalmente consulta con otras agencias gubernamentales. La designación puede ser por períodos de 6, 12 o 18 meses, y puede ser extendida si las condiciones en el país persisten. Retiro: El Secretario de Seguridad Nacional también tiene la autoridad para terminar la designación de TPS para un país si determina que las condiciones que llevaron a la designación inicial ya no existen. Por ley, el Secretario debe notificar al Congreso al menos 60 días antes de que la terminación entre en vigor.

Es importante destacar que el TPS es un estatus temporal y no conduce automáticamente a la residencia permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio permanente en los Estados Unidos. Los beneficiarios de TPS deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad y registrarse dentro de los períodos designados para obtener y mantener el estatus.

A partir de mayo de 2025, los países que actualmente cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos son los siguientes (las fechas de fin varían y es importante verificarlas con las fuentes oficiales del USCIS):

Afganistán: El TPS para Afganistán finalizará el 14 de julio de 2025 .

El TPS para Afganistán finalizará el . Birmania (Myanmar): Las nuevas solicitudes se aceptarán hasta el 25 de noviembre de 2025 .

Las nuevas solicitudes se aceptarán hasta el . Camerún: El TPS para Camerún terminará el 7 de junio de 2025 .

El TPS para Camerún terminará el . El Salvador: La fecha de finalización aún no está especificada en los resultados recientes, pero el TPS ha sido extendido en el pasado.

La fecha de finalización aún no está especificada en los resultados recientes, pero el TPS ha sido extendido en el pasado. Etiopía: Si se concede, el TPS será válido hasta el 12 de diciembre de 2025 .

Si se concede, el TPS será válido hasta el . Haití: La nueva fecha de vencimiento es el 3 de agosto de 2025 .

La nueva fecha de vencimiento es el . Honduras: Los beneficiarios pueden reinscribirse hasta el 5 de julio de 2025 .

Los beneficiarios pueden reinscribirse hasta el . Líbano: Las solicitudes se deben recibir antes del 27 de mayo de 2026 .

Las solicitudes se deben recibir antes del . Nepal: El TPS está vigente hasta el 24 de junio de 2025 .

El TPS está vigente hasta el . Nicaragua: El TPS finalizará el 5 de julio de 2025 , sin embargo, se menciona la posibilidad de reinscripción hasta el 5 de julio de 2025 .

El TPS finalizará el , sin embargo, se menciona la posibilidad de reinscripción hasta el . Somalia: Si se concede, el TPS será válido hasta el 17 de marzo de 2026 .

Si se concede, el TPS será válido hasta el . Sudán: El TPS se extiende hasta el 19 de octubre de 2026 .

El TPS se extiende hasta el . Sudán del Sur: La información específica sobre la fecha de finalización no se encontró en los resultados recientes.

La información específica sobre la fecha de finalización no se encontró en los resultados recientes. Siria: Si se concede, el TPS será válido hasta el 30 de septiembre de 2025 .

Si se concede, el TPS será válido hasta el . Ucrania: El TPS está vigente hasta el 19 de octubre de 2026 .

El TPS está vigente hasta el . Venezuela: Existe una designación de 2021 que permite a algunos ciudadanos mantener su estatus hasta el 10 de septiembre de 2025 . Hubo una designación posterior de 2023 que finaliza el 7 de abril de 2025 , pero una orden judicial ha suspendido temporalmente la revocación del TPS para Venezuela.

Existe una designación de 2021 que permite a algunos ciudadanos mantener su estatus hasta el . Hubo una designación posterior de 2023 que finaliza el , pero una orden judicial ha suspendido temporalmente la revocación del TPS para Venezuela. Yemen: Si se concede, el TPS será válido hasta el 3 de marzo de 2026.

Es crucial tener en cuenta que las fechas de vencimiento y los criterios de elegibilidad pueden cambiar. Siempre se debe verificar la información más reciente directamente en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

