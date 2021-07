¿Qué es el Trading de Forex o Fx trading?

Para comenzar a entender este término, debemos conocer un poco más sobre el Forex por lo que vamos hablar primero un poco sobre el tema del Forex.

¿Qué es el mercado Forex?

A nivel mundial existen muchos mercados de valores tradicionales, pero desde hace tiempo y gracias a la globalización de la banca, ha emergido un mercado de divisas, ampliamente conocido como Forex que en ingles significa «Foreign Exchange«, en este mercado se intercambian miles de millones de dólares a diario, para tener una referencia del volumen lo indicamos en $USD pero podríamos hacerlo en Yenes Japoneses, o dólares canadienses, o Libras esterlinas, ya que este mercado se basa en eso, en el intercambio de una moneda por otra de acuerdo a la referencia de cambio que tiene cada país de su propia moneda.

Esta referencia se llama Tasa de conversión o tipo de cambio, estos tipos de cambio operan en línea a través de brókers, casas de bolsa, etc., siendo un mercado descentralizado por lo que no hace falta acudir a una bolsa de forma presencial, se opera desde cualquier terminar de computador o móvil a través de Apps, los volúmenes de transacciones son muy altos, en un día pueden fácilmente sobrepasar los 5 billones de dólares.

Una de las ventajas de este mercado es que si un inversor tiene una moneda y quiere invertir en un país con una moneda diferente puede acudir al mercado FOREX para hacer el cambio y poder operar en el país destino, sin importar el volumen de la transacción el mercado Forex puede con la cantidad, ya que está abierto las 24 horas del día, salvo los fines de semana que cierra los viernes en la tarde hora de Nueva York y abre los lunes por la mañana hora de Sídney.

Cómo vemos este es un mercado digital de talla mundial con un volumen astronómico de transacciones al día.

El impacto tecnológico en el mercado de divisas

Un crecimiento económico acelerado impulsado por la globalización de los mercados disparó el mercado de divisas, una gran cantidad de comerciantes que necesitan operar en otra moneda ofrecen su moneda de acuerdo a un Exchange Rate a otros comerciantes que tambien necesitan hacer mercado fuera de su país, intercambiar mercancía o simplemente abrir operaciones en un mercado nuevo donde la moneda no sea la de su país original.

A la par de todo esto, el avance del Hardware y Software así como La Internet, proveyó las herramientas necesarias para que el mercado de divisas se expandiera y diversificara aceptando nuevas monedas y productos digitales.

La virtualización del dinero vino de la mano con todo lo anterior, los mercados financieros se dieron cuenta con el tiempo que el dinero físico tenía sus limitaciones por lo que apostaron a la digitalización de la moneda apoyándose en tecnologías de transacciones seguras vía internet, llegando en la actualidad a ejecutar una transferencia en pocos clicks y segundos.

En el pasado, para hacer efectivo o líquido un simple cheque, aun cuando sabíamos que tenía fondos debíamos esperar horas y hasta días, para la comprobación vía telefónica que debían realizar los gerente de bancos, que tomaban con mucho recelo estas operaciones dilatándolas hasta la desesperación del usuario o cliente.

A mediados de los años ´90 se crearon empresas intermediarias entre los mercados y los usuarios, estas empresas se les dio el nombre de Brokers tomándolo del mundo de las bolsas de valores donde los Brokers ejecutaban personalmente las instrucciones de los inversores, luego a través de pantallas y en la actualidad los Brokers son casas de valores digitalizadas donde los usuarios crean su perfil y empiezan a operar ellos mismos sin muchos conocimientos ya que estas casas digitales tienen mucha ayuda documentada disponible además de suporte al cliente.

Tal es el caso de RoboForex, fundada en el año 2009, la misma mantiene operaciones en mercados de 169 países y dispone de una cartera de casi 4 millones de clientes. Adicionalmente podemos mencionar que RoboForex desarrolla su propio software de Trading para el mercado Forex.

Este es un punto importante porque la mayoría de agencias Brokers usan software de terceros cediendo una capa de seguridad a un software que no está auditado por ellos.

RoboForex ha recibido una cantidad importante de reconocimientos en el ámbito de los mercados cambiários, por lo que es ampliamente reconocida.

Entre las Ventajas de hacer trading con RoboForex podemos mencionar que los depósitos para iniciar son mínimos y los retiros son instantáneos, atrás y con otros brokers quedaron aquellos días en que el usuario acumulaba ganancia y no veía el depósito de su esfuerzo en su cuenta.

¿Qué es el Trading en Forex ?

Para entender esta definición debemos aclarar que el Trading es la actividad comercial en la que se intercambia un producto por otro en el ámbito de los mercados financieros.

Usted puede hacer trading con muchos de instrumentos: forex, commodities, índices, acciones, criptomonedas, etc. Mientras que si hablamos de Forex hacemos directamente referencia al intercambio de una divisa o moneda por otra de acuerdo a un tipo de cambio cómo lo hemos mencionado anteriormente.

Entonces, el trading de Forex es la actividad que permite hacer el intercambio de de pares de divisas para especular sobre la subida o bajada del precio de dichos pares. Es una actividad abierta y permitida a todo aquel que cree una cuenta de usuario en un Bróker y opere a través de él, desde su computador personal accediendo a través de Internet. El Trading de Forex permite operar todos los días, salvo algunas excepciones.

Todo esto hace que el mercado de Forex sea el mercado líquido o monetario más grande del mundo.

