¿Que es la demencia frontotemporal la enfermedad que padece Bruce Willis?

La demencia frontotemporal (DFT) es un grupo de trastornos causados por la pérdida progresiva de células nerviosas en los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Los síntomas de FTD varían según las partes del cerebro afectadas, pero pueden incluir cambios en el comportamiento, problemas de lenguaje, dificultad para hablar y dificultad para completar las tareas cotidianas.

La FTD es más común en personas menores de 60 años y con frecuencia se diagnostica erróneamente como enfermedad de Alzheimer.

Las opciones de tratamiento para la FTD son limitadas, pero incluyen medicamentos y terapias para ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

De acuerdo a la web especializada de Mayo Clinic:

La demencia frontotemporal es un término general para un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas áreas del cerebro se asocian generalmente con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

En la demencia frontotemporal, partes de estos lóbulos se encogen (atrofia). Los signos y síntomas varían, según qué parte del cerebro esté afectada. Algunas personas con demencia frontotemporal tienen cambios dramáticos en su personalidad y se vuelven socialmente inapropiadas, impulsivas o emocionalmente indiferentes, mientras que otras pierden la capacidad de usar el lenguaje adecuadamente.

La demencia frontotemporal puede diagnosticarse erróneamente como un problema psiquiátrico o como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la demencia frontotemporal tiende a darse a una edad más temprana que la enfermedad de Alzheimer. La demencia frontotemporal suele comenzar entre los 40 y 65 años, pero también ocurre más adelante. La demencia frontotemporal es la causa de aproximadamente un 10 % a 20 % de los casos de demencia.

Cuales son las causas de este tipo de demencia?

La demencia frontotemporal es causada por grupos de proteínas anormales que se forman dentro de las células cerebrales. Se cree que estos dañan las células y evitan que funcionen correctamente. En algunos casos, la causa está relacionada con mutaciones en ciertos genes. En otros casos, no hay una causa obvia.