Que es la Neurodivergencia?

La neurodivergencia se refiere a las variaciones naturales en la función cerebral y los rasgos neurológicos entre las personas. Es un concepto que desafía la noción de un solo tipo de cerebro «normal» o «típico». En cambio, reconoce y respeta la diversidad de cómo las personas piensan, aprenden, procesan información y experimentan el mundo.

El término fue acuñado a finales de la década de 1990 por la socióloga australiana Judy Singer, quien es autista. La neurodivergencia surgió como un movimiento social y un paradigma que busca cambiar la forma en que se entienden y se abordan las condiciones neurológicas como el autismo, el TDAH, la dislexia, la dispraxia, la discalculia, el síndrome de Tourette y otras.

En lugar de ver estas condiciones como deficiencias o trastornos que necesitan ser curados, la neurodivergencia propone que son variaciones neurológicas naturales que pueden conllevar tanto desafíos como fortalezas únicas.

Puntos clave sobre la neurodivergencia:

Diversidad, no deficiencia: Enfatiza que las diferencias neurológicas son una forma natural de diversidad humana, al igual que la diversidad de género, raza o cultura.

Enfatiza que las diferencias neurológicas son una forma natural de diversidad humana, al igual que la diversidad de género, raza o cultura. Fortalezas y desafíos: Reconoce que las personas neurodivergentes pueden tener desafíos específicos en ciertas áreas (como la interacción social, la organización o el procesamiento sensorial), pero también pueden poseer talentos y fortalezas particulares (como el reconocimiento de patrones, la creatividad, la atención al detalle o la hiperconcentración en áreas de interés).

Reconoce que las personas neurodivergentes pueden tener desafíos específicos en ciertas áreas (como la interacción social, la organización o el procesamiento sensorial), pero también pueden poseer talentos y fortalezas particulares (como el reconocimiento de patrones, la creatividad, la atención al detalle o la hiperconcentración en áreas de interés). Modelo social de la discapacidad: Se alinea con el modelo social de la discapacidad, que sostiene que la discapacidad surge de la interacción entre las diferencias individuales y un entorno social que no está diseñado para acomodarlas.

Se alinea con el modelo social de la discapacidad, que sostiene que la discapacidad surge de la interacción entre las diferencias individuales y un entorno social que no está diseñado para acomodarlas. Inclusión y apoyo: Aboga por la creación de entornos más inclusivos y adaptados a las necesidades de las personas neurodivergentes, así como por el acceso a apoyos y recursos apropiados.

Aboga por la creación de entornos más inclusivos y adaptados a las necesidades de las personas neurodivergentes, así como por el acceso a apoyos y recursos apropiados. Lenguaje respetuoso: Promueve el uso de un lenguaje respetuoso y afirmativo, evitando términos patologizantes o estigmatizantes.

En resumen, la neurodivergencia es una perspectiva que celebra la diversidad neurológica y busca un mundo más inclusivo y comprensivo para todas las formas de pensar y ser.

