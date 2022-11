¿Qué es la radioterapia y cómo funciona contra el cáncer?

Terapia de radiación (también llamada radioterapia) es un tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. En dosis bajas, la radiación se usa en rayos-x para ver el interior del cuerpo, como en radiografías de los dientes o de huesos fracturados.

Cómo funciona la radioterapia contra el cáncer

En dosis altas, la radioterapia destruye las células cancerosas o hace lento su crecimiento, al dañar su ADN. Las células cancerosas cuyo ADN está dañado irreparablemente dejan de dividirse o mueren. Cuando las células dañadas mueren, se descomponen y el cuerpo las desecha.

La radioterapia no destruye de inmediato las células cancerosas. Se requieren días o semanas de tratamiento antes de que el ADN esté dañado lo suficiente para que mueran las células cancerosas. Luego, las células cancerosas siguen muriéndose semanas o meses después de terminar la radioterapia.

Tipos de radioterapia

Hay dos tipos principales de radioterapia, de haz externo y radioterapia interna.

El tipo de radioterapia que usted puede necesitar depende de muchos factores, como:

El tipo de cáncer

El tamaño del tumor

La ubicación del tumor en el cuerpo

Qué tan cerca esté el tumor a tejidos normales sensibles a la radiación

Su salud en general y su historial médico

Si usted tendrá otros tipos de tratamiento contra el cáncer

Otros factores, como su edad y otros padecimientos médicos

