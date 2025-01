¿Qué es la sacroileítis y qué tan común es?

La sacroileítis es la inflamación de la articulación sacroilíaca, que se encuentra en la parte inferior de la columna vertebral y conecta el sacro con las caderas. Esta condición puede causar dolor significativo en la parte baja de la espalda y en los glúteos, y se estima que entre el 15% y el 20% de los casos de lumbalgia diagnosticados tienen su origen en esta articulación .

La sacroileítis es una inflamación de la articulación sacroilíaca, que conecta la columna vertebral con la pelvis. Esta condición puede causar dolor en la espalda baja, glúteos, caderas e incluso irradiarse hacia las piernas. Su tratamiento depende de la gravedad de los síntomas y las necesidades individuales del paciente. A continuación, se describen las opciones más comunes:

1. Tratamientos Conservadores

Medicamentos Antiinflamatorios: Los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) son frecuentemente utilizados para reducir la inflamación y aliviar el dolor .

Los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) son frecuentemente utilizados para reducir la inflamación y aliviar el dolor . Fisioterapia: Es fundamental para mejorar la movilidad, fortalecer los músculos de soporte y reducir el dolor. Incluye ejercicios específicos y técnicas manuales aplicadas por un fisioterapeuta .

Es fundamental para mejorar la movilidad, fortalecer los músculos de soporte y reducir el dolor. Incluye ejercicios específicos y técnicas manuales aplicadas por un fisioterapeuta . Terapia de Calor o Frío: Puede ayudar a aliviar el dolor y reducir la inflamación en la zona afectada .

2. Tratamientos Intervencionistas

Infiltraciones: En casos más graves, se pueden realizar infiltraciones con corticosteroides directamente en la articulación sacroilíaca para reducir la inflamación y el dolor .

En casos más graves, se pueden realizar infiltraciones con corticosteroides directamente en la articulación sacroilíaca para reducir la inflamación y el dolor . Radiofrecuencia: Este tratamiento utiliza energía de radiofrecuencia para desactivar temporalmente los nervios que transmiten el dolor, proporcionando alivio significativo .

3. Opciones Quirúrgicas

Fusión de la Articulación Sacroilíaca: En casos refractarios a los tratamientos conservadores, se puede optar por la colocación de implantes para estabilizar la articulación y promover la fusión ósea. Este procedimiento ha demostrado ser efectivo para aliviar el dolor y mejorar la función .

Importancia del Diagnóstico y Seguimiento

Es crucial que un especialista realice un diagnóstico adecuado para determinar la causa del dolor y diseñar un plan de tratamiento personalizado. Además, el seguimiento médico es esencial para evaluar la efectividad de las terapias y realizar ajustes según sea necesario .

Si experimentas síntomas de sacroileítis, consulta a un médico o fisioterapeuta para recibir el tratamiento más adecuado.

