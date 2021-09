¿Qué es trading y cómo funciona?

Usualmente quienes operan en los mercados financieros utilizan el término trading. Es así porque se refiere al intercambio y a la comercialización de un activo, como puede ser una divisa o acciones.

El trading hace alusión al intercambio comercial o financiero. Un ejemplo es el trading de Forex, que consiste en la compra y venta de divisas o criptomonedas. El trader o inversionista espera el momento propicio para generar la transacción y obtener ganancias.

Entonces, ¿qué es trading? En español significa intercambio, comercio o transacciones y se desprende del verbo trade, que significa comercializar. Por este motivo, trading se refiere a la compra y venta de activos para generar ganancias.

Para operar en todos los mercados financieros se utiliza el trading, porque involucra la compra y venta de divisas, criptomonedas, acciones, bonos o cualquier otro activo. También se relaciona con la especulación financiera a la hora de invertir analizar cada uno de los mercados. Para aprender todo sobre trading online hace falta remarcar que hay distintas maneras de aplicarlo.

Trading online y view

El trading online o en línea se ha vuelto lo más habitual para realizar intercambios financieros. Años atrás, el trading se realizaba de forma presencial en espacios concretos y en horas determinadas o por teléfono. Ahora, con el avance de la tecnología, se hace de forma virtual en cualquier momento y en todo lugar.

Por otro lado, el trading view es una de las plataformas más populares del mundo financiero. Se trata de un espacio que contiene gráficos en línea para analizar la variación del precio de las acciones que cotizan en la bolsa de valores. Fue creada en el 2012 y es una de las más utilizadas por más de dos millones de usuarios.

La mayor ventaja del trading online es que el análisis también es virtual y a toda hora. Los gráficos aportan a la observación para determinar cuál es la sensación financiera de cada mercado y prevenir caídas o estar preparado para ellas.

En concreto, el trading view ofrece gráficos totalmente actualizados para seguir los precios de los activos mundiales minuto a minuto. El objetivo es poder estudiar todos los indicadores de análisis técnico antes de realizar la transacción.

Formas de operar

Forex: Es el mercado de intercambio de divisas más grande del mundo. Su nombre deriva de la abreviación de Foreign Exchange. En este espacio se produce la compra y venta de monedas de todo el mundo y el trading opera con una moneda base y otra de intercambio.

Trading con CFDs: Los CFDs o Contratos por Diferencias (contract for difference) operan sobre una gran variedad de activos como acciones, índices, materias primas o criptomonedas sin adquirir los activos subyacentes. Es decir, se invierte sobre los productos derivados.

En este caso el trading ingresa para la comercialización de esos activos. Por ejemplo, comprar una acción que cotiza en la bolsa luego de la previa especulación para descifrar el momento justo y la empresa adecuada a los objetivos de cada inversionista.

Opciones binarias: El trader o el operador es el encargado de determinar cómo cambiará el precio de los activos dentro de un intervalo de tiempo determinado. Estas operaciones se forman en base a tres parámetros: la dirección de un cambio de precio, la fecha de expiración y el volumen de la transacción o tasa.

Contratos de futuros: Se compran activos como materias primas tales como petróleo o metales, sin realizar el intercambio directo de bienes a dinero. El vendedor se compromete a entregar ciertos bienes al comprador en un plazo establecido cuando se termine la operación.

Apalancamiento y trading corto, ¿qué es?

El trading trajo consigo el apalancamiento que les permite a los inversionistas realizar operaciones por un valor superior al capital que realmente poseen. El apalancamiento o margin trading funciona como un préstamo.

El inversionista pide fondos a un tercero y los invierte en la plataforma trading para fortalecer y aumentar el rendimiento de la potencial inversión. Generalmente las realizan los traders con más experiencia porque un mal movimiento puede causar complicaciones y pérdidas.

