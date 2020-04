¿Qué es un contacto cercano con Coronavirus COVID-19?

Los contactos cercanos se refieren a personas que tienen contacto con un paciente confirmado o sospechoso de infección de 2019- nCoV), incluidas las siguientes situaciones.

(1) Aquellos que viven, estudian, trabajan o tienen otras formas de contacto cercano con un paciente

(2) Personal médico, miembros de la familia u otras personas que hayan tenido un contacto cercano con un paciente sin tomar medidas de protección efectivas durante el diagnóstico, tratamiento, enfermería y visitas.

(3) Otros pacientes y sus acompañantes que comparten la misma s a la con un paciente infectado.

(4) Aquellos que compartieron el mismo transporte o elevador con el paciente.

(5) Aquellos que son considerados como tales a través de investigaciones sobre el terreno.

27. ¿Por qué los contactos cercanos deben someterse a observación médica aislada durante 14 días?

Actualmente, el período de incubación más largo observado para 2019-nCoV es generalmente de 14 días. Es necesario un monitoreo estricto de los contactos cercanos y otras medidas preventivas. Esta no es solo una práctica socialmente responsable para la salud y seguridad públicas, sino que también es consistente con la convención internacional. Con referencia a los períodos de incubación de enfermedades causadas por otros coronavirus, la información de los casos recientes de 2019-nCoV y las prácticas actuales de prevención y control, los contactos cercanos deben colocarse bajo observación médica durante 14 días en el hogar

