¿Qué es un Master of Business Administration o MBA y donde estudiarlo?

Un MBA (Master of Business Administration) es un programa de posgrado que ofrece una formación integral en gestión empresarial y administración. Los estudiantes de un MBA adquieren conocimientos y habilidades en áreas como contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos, estrategia, liderazgo y ética.

Los MBA son muy valorados por las empresas y los profesionales que buscan avanzar en sus carreras o emprender sus propios negocios. Según un estudio de la consultora QS, el salario promedio de los graduados de un MBA en el mundo es de 82.000 dólares al año.

Existen diferentes modalidades de estudio para un MBA, que se adaptan a las necesidades y preferencias de cada estudiante. Una de ellas es el MBA a distancia, que permite cursar el programa de forma online, sin necesidad de asistir a clases presenciales.

El MBA a distancia ofrece varias ventajas, como:

Flexibilidad: el estudiante puede organizar su tiempo y ritmo de estudio según su disponibilidad y compatibilizarlo con su trabajo o vida personal.

Ahorro: el estudiante puede reducir los costos de matrícula, transporte, alojamiento y materiales al estudiar desde su casa o desde cualquier lugar con conexión a internet.

Accesibilidad: el estudiante puede acceder a una oferta amplia y diversa de programas de MBA de diferentes países e instituciones, sin limitaciones geográficas o de cupos.

Interacción: el estudiante puede interactuar con profesores y compañeros de diferentes culturas y perfiles profesionales a través de plataformas virtuales, foros, chats y videoconferencias.

Algunas opciones de estudio a distancia para un MBA son:

IE Business School: esta escuela española ofrece un Global MBA Online que se imparte íntegramente en inglés y tiene una duración de 17 meses. El programa combina clases en vivo con trabajo individual y en equipo. El costo del programa es de 51.200 euros.

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): esta universidad mexicana ofrece un MBA Virtual que se imparte en español y tiene una duración de dos años. El programa incluye asignaturas obligatorias y optativas, así como un proyecto final. El costo del programa es de 6.000 dólares.

University of Illinois at Urbana-Champaign: esta universidad estadounidense ofrece un iMBA Online que se imparte en inglés y tiene una duración de 24 meses. El programa se basa en seis especializaciones que cubren las áreas clave del negocio. El costo del programa es de 22.000 dólares.

Estas son solo algunas de las opciones disponibles para estudiar un MBA a distancia. Si quieres saber más sobre este tipo de programas, puedes consultar los rankings y guías especializadas que existen en internet o contactar directamente con las instituciones que los ofrecen.

¿Qué es un Master of Business Administration o MBA y donde estudiarlo? was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibida su reproducción sin autorización si desea obtener una copia legal escriba al correo que puede ver en la sección de contacto.