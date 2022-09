¿Qué es un transformador, cuantos tipos existen y para que se usan?

Definición de Transformador

Se le llama transformador a un elemento construido para ser inducido por electricidad y que su función es la de aumentar o disminuir la tensión en un circuito de corriente alterna mientras mantiene la potencia inducida.

La teoría nos habla de los transformadores ideales, que no son más que dispositivos sin pérdida, en donde la potencia que ingresa es la potencia que sale, en la práctica los transformadores presentan un leve porcentaje de pérdidas y esto se puede calcular de acuerdo al diseño, tamaño, tipo de elementos utilizados en su fabricación, entre otros.

¿Quién fue el creador del transformador?

El primer transformador eléctrico fue construido por Michael Faraday en año 1831.

Cuando Faraday realizaba experimentos con los que posteriormente descubriría la inducción electromagnética, un fenómeno muy importante en la física.

Faraday usó dos bobinas enrolladas una sobre la otra, luego al variar la corriente que pasaba por una de ellas cerrando o abriendo el interruptor el flujo magnético a través de la segunda bobina variaba y se inducía una corriente eléctrica en la misma.

¿Cómo funciona un Transformador?

El funcionamiento de los transformadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética descubierta por Faraday y expresada en ecuaciones por Maxwell.

Pasos para la inducción electromagnética en un transformador.

Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor, producida esta por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro.

De acuerdo a la ley de Faraday, si este flujo magnético es variable, aparecerá una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido.

Luego el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético.

La tensión inducida en el devanado secundario depende directamente de la relación entre el número de espiras del devanado primario y secundario y de la tensión del devanado primario.

Dicha relación se denomina relación de transformación.

Tipos de Transformadores y para que se usan

Conocemos muchos tipos de transformadores vamos a nombrar algunos.

Transformador elevador/reductor de tensión, los mismos son muy utilizados para generación eléctrica en las subestaciones de la red de transporte de energía eléctrica de corriente alterna.

Transformadores variables utilizan el voltaje de la línea del servicio público y proporciona un voltaje de salida ajustable, muy utilizados para producir Corriente Continua variable a partir de fuentes de Corriente Alterna.

Transformador de aislamiento, este se utiliza en su mayoría como medida de protección en equipos que trabajan directamente con la tensión de red de corriente alterna, los hay monofásicos y trifásicos.

Transformador de alimentación es utilizado para proveer alimentación eléctrica de acuerdo a unos parámetros predefinidos a equipos.

Transformador de pulsos es un tipo especial y es utilizado para enviar pulsos de control a elementos discretos de un circuito.

es un tipo especial y es utilizado para enviar pulsos de control a elementos discretos de un circuito. Transformador de línea o Flyback , un caso especial del transformador de pulso, usado ampliamente en televisores con pantallas CRT debido a la alta tensión que necesitan las mismas (aún se fabrican) este transformador proveía dicha tensión.

, un caso especial del transformador de pulso, usado ampliamente en televisores con pantallas CRT debido a la alta tensión que necesitan las mismas (aún se fabrican) este transformador proveía dicha tensión. Transformador diferencial de variación lineal este es otro tipo especial utilizado para mediciones en la industria y por científicos.

este es otro tipo especial utilizado para mediciones en la industria y por científicos. Transformador con diodo dividido , este tipo utiliza diodos para rectificar la corriente inducida.

, este tipo utiliza diodos para rectificar la corriente inducida. Transformador de impedancia muy utilizado en los teléfonos, tarjeta de red y altavoces, ya que permiten ajustar la impedancia en estos últimos pero en los primeros se usan en las antenas algo sumamente importante.

muy utilizado en los teléfonos, tarjeta de red y altavoces, ya que permiten ajustar la impedancia en estos últimos pero en los primeros se usan en las antenas algo sumamente importante. Transformador electrónico es utilizado ampliamente en circuitos electrónicos para aumentar la frecuente eléctrica de la placa de acuerdo a ciertos parámetros, muchas veces usados como fuentes conmutadas las que permiten mantener la salida de potencia en un valor prefijado sin importar la variación en la entrada. En sitios webs especializados en el área de transformadores como tme.eu podemos ver los distintos tipos de Transformadores electrónicos que se utilizan en las placas PCB en la actualidad.

Los transformadores en la Electrónica

Los hemos mencionado arriba, y es que los transformadores de diversos tipos que se usan en los dispositivos electrónicos hacen de nuestra vida moderna mucho más acogedora y fácil de llevar.

En la actualidad los transformadores son utilizados en muchos dispositivos que usamos diariamente, entre ellos están los bombillos LED, cargadores de celulares, protectores de voltaje, teléfonos celulares, televisores, neveras, y una larga lista de electrodomésticos.

Podemos ver ejemplos de estos dispositivos en https://www.tme.eu/es/katalog/transformadores-para-pcb_112514/