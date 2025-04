¿Qué es Whale OS y porqué lo traen los TV nuevos?

Whale OS es un sistema operativo para smart TVs desarrollado por Whale TV (también conocido como ZEASN). Está diseñado para potenciar televisores inteligentes y busca proporcionar una experiencia de entretenimiento intuitiva e integrada.

Aquí tienes un resumen de lo que es Whale OS:

Características y aspectos clave de Whale OS:

Plataforma para Smart TV: Whale OS funciona como la base de software para televisores inteligentes, gestionando todas las funciones del televisor, las aplicaciones y la interfaz de usuario.

Whale OS funciona como la base de software para televisores inteligentes, gestionando todas las funciones del televisor, las aplicaciones y la interfaz de usuario. Ecosistema de Aplicaciones: Permite a los usuarios acceder y descargar diversas aplicaciones de streaming (como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+), así como otras aplicaciones.

Permite a los usuarios acceder y descargar diversas aplicaciones de streaming (como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+), así como otras aplicaciones. Descubrimiento de Contenido: Whale OS a menudo incluye funciones como una búsqueda universal y motores de recomendación impulsados por inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a encontrar contenido en diferentes aplicaciones y fuentes.

Whale OS a menudo incluye funciones como una búsqueda universal y motores de recomendación impulsados por inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a encontrar contenido en diferentes aplicaciones y fuentes. Entretenimiento Integrado: Su objetivo es combinar la televisión tradicional, los servicios de streaming y el contenido de dispositivos conectados en una única interfaz organizada.

Su objetivo es combinar la televisión tradicional, los servicios de streaming y el contenido de dispositivos conectados en una única interfaz organizada. Control por Voz: Algunos televisores con Whale OS ofrecen asistentes de voz integrados (ya sea el asistente propio de Whale TV impulsado por IA o compatibilidad con otros como Alexa) para un control fácil y búsqueda de contenido.

Algunos televisores con Whale OS ofrecen asistentes de voz integrados (ya sea el asistente propio de Whale TV impulsado por IA o compatibilidad con otros como Alexa) para un control fácil y búsqueda de contenido. Servicio de TV Gratuito: Whale TV también ofrece su propio servicio de streaming gratuito con publicidad llamado Whale TV+, que a menudo está integrado en el sistema operativo.

Whale TV también ofrece su propio servicio de streaming gratuito con publicidad llamado Whale TV+, que a menudo está integrado en el sistema operativo. Compatibilidad: Whale OS está diseñado para ser compatible con varias marcas y hardware de TV. Está siendo adoptado por varios fabricantes, incluyendo AS Electronic, Kolke, Q-Touch y otros. Anteriormente, se ha utilizado (a veces bajo el nombre de ZEASN) en televisores de marcas como Philips, Sharp, TCL, JVC y RCA.

Whale OS está diseñado para ser compatible con varias marcas y hardware de TV. Está siendo adoptado por varios fabricantes, incluyendo AS Electronic, Kolke, Q-Touch y otros. Anteriormente, se ha utilizado (a veces bajo el nombre de ZEASN) en televisores de marcas como Philips, Sharp, TCL, JVC y RCA. Alcance Global: Whale OS admite una gran cantidad de idiomas (según se informa, 68), lo que lo hace adecuado para su implementación global.

Whale OS admite una gran cantidad de idiomas (según se informa, 68), lo que lo hace adecuado para su implementación global. Actualizaciones Regulares: La plataforma recibe actualizaciones de software para mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones. La última versión que se está implementando es Whale OS 10, que incluye recomendaciones de IA mejoradas y un asistente de voz integrado.

La plataforma recibe actualizaciones de software para mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones. La última versión que se está implementando es Whale OS 10, que incluye recomendaciones de IA mejoradas y un asistente de voz integrado. Enfoque en la Simplicidad: Whale TV enfatiza en hacer que la experiencia de la smart TV sea simple e intuitiva para los usuarios.

En esencia, Whale OS es una plataforma de smart TV competidora que busca ofrecer un centro de entretenimiento completo y fácil de usar, desafiando a actores establecidos como Google TV, Samsung Tizen y webOS de LG.

Se espera que se vuelva más prominente en el mercado en 2025 a medida que más marcas de TV lo adopten y Whale TV lo comercialice directamente a los consumidores bajo su propio nombre.

¿Qué es Whale OS y porqué lo traen los TV nuevos? was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.