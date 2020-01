¿Qué está comiendo el venezolano cuando unos miserable s900 gramos de leche los venden Bs.812430 o más $10 dólares?

Desde que eliminaron el control de precios, el costo de la canasta básica y la canasta básica alimentaria se han disparado de manera exponencial, ya no es porque no les dan divisas preferenciales porque cada quién importa lo que quiera SIN ARANCELES, y con sus propios dólares; tampoco la excusa es porque sube el dólar porque el mismo ha bajado hasta un 20 por ciento y los productos los han aumentado 150 por ciento, y mucho menos porque no consiguen dólares para importan porque hasta en el Mercado de Las Pulgas de Maracaibo (Ver: El Mercado las pulgas sigue siendo la casa de cambio más grande) cualquiera puede comprar los dólares que desee, pero tambien los bancos públicos y privados están autorizados a vender las divisas.

¿Qué está comiendo el venezolano?

Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato en este marasmo de hiperinflación inducida por los especuladores? y ahora decimos que es inducida porque no creíamos en esa acción antes pero al ver cómo indiscriminadamente la cadena de comerciales aun con los aranceles de importación exonerados no hay razón por la que suba de esa manera los precios.

¿Qué está comiendo el venezolano cuando unos miserables 900 gramos de leche los venden en Bs. 812430?

