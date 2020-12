¿Qué hacer si te quedas bloqueado trabajando desde casa?

Introducción

La situación en el mundo es bastante inestable ahora y todos necesitamos adaptarnos si queremos continuar siendo parte de la fuerza laboral y trayendo dinero a casa. Si ya trabajabas en línea, entiendes la idea, pero si alguno de ustedes está en esta aventura por primera vez, les daremos algunas ideas. Trabajar desde casa es suficientemente cómodo, pero qué es lo que haces si tienes que trabajar y tus hijos tienen que seguir las clases online, debería haber algo para comer en casa y que no haya montañas de polvo bajo el sofá. Difícil ¿verdad? Bueno, vamos a enfocarnos en algunos puntos clave.

¿Tienes la conexión de internet funcionando?

Internet es un componente fundamental para tu cordura, trabajo, estudios y para que todo lo demás funcione sin problemas. Entonces, asegúrate de que tienes un internet bueno y rápido. Si buscas cómo mejorar tu señal de wi-fi, la solución no será la misma que para los datos de internet en el móvil. Un amplificador de señal wi-fi es estructuralmente diferente. Un amplificador de cobertura móvil será una gran solución si estás experimentando problemas con diferentes dispositivos conectados al mismo tiempo, o si estás teniendo problemas con tu señal en general.

División de las tareas de casa

No importa la edad, tus hijos pueden tomar muchas responsabilidades en la casa. Los niños pequeños pueden guardar sus juguetes y los más grandes pueden pasar la aspiradora en el suelo, fregar, limpiar casi todo lo que necesita ser limpiado y también cocinar algo sencillo. Este es el momento de confiar más en ellos y enseñarles cómo llevar responsabilidades. No queremos hacerles limpiar y barrer todo el día, sino simplemente compartir las tareas de casa con ellos. Nadie en casa se va a beneficiar de tener padres cansados y estresados.

Idear un calendario juntos

Si todos necesitan trabajar con un número limitado de dispositivos en diferentes momentos del día, no hay otra manera de hacer las cosas más que organizarse. Hagan un cronograma de todas las clases de los niños, tus llamadas y conferencias, y piensen juntos en un sistema que funcione para todos. No es fácil pero tristemente no hay otra manera eficiente de hacerlo, sobre todo si eres un hijo de la teoría del caos y los programas son como una prisión para ti. Simplemente prémiate con algo divertido al final del día y organízate. Además, el calendario en sí tiene sus recompensas, especialmente para los niños, quienes adquieren más calma y aprenden a gestionar su tiempo y sus emociones. Al final, somos criaturas de hábitos.

Planear la comida

Lo sé, es un truco que las madres trabajadoras han utilizado durante décadas. Hoy en día, esto podría ser necesario para la vida de todos los días. Básicamente significa que planeas el menú entero para la semana, también cocinas y congelas lo que se pueda. Ah, y por cierto, podrías hacer las paces con el ascenso de los servicios de comida a domicilio. No eres un robot, entonces, naturalmente, te vas a tomar unos días libres. Está bien, no te preocupes. De esta manera vas a tener más tiempo para concentrarte en tu trabajo, sin que cada bocadillo te distraiga. Sabrás exactamente a qué hora será tu siguiente cena, así que tu cabeza puede quitar eso de la lista.

Decide un espacio de trabajo

Esto es difícil si tu casa no tiene suficiente espacio para una oficina separada. Pero por lo menos tienes que saber cual sitio de tu casa vas a ocupar para trabajar en las siguientes horas. Entendemos que no hay algo como “un lugar tranquilo” cuando hablamos de niños en casa, pero ¿quién dijo que no podemos aspirar a la segunda mejor opción? Una mesa separada, un determinado rincón de la habitación, un lado de la cama.

Conclusión

Este plan es una buena posibilidad para trabajar, pero debes cumplirlo durante un periodo de tiempo extendido, mínimo un mes o algo así. Dicen que un nuevo hábito necesita cerca de 26 días para formarse, entonces usa esto como ventaja y sigue así durante un mes. ¡Verás la diferencia en tus niveles de estrés y humor! Mantente saludable, y usa tu tiempo de forma eficaz!

