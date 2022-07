¿Qué herramientas existen en Venezuela para el diagnóstico y tratamiento en oncología?

Resonancia Magnética: Herramientas para el diagnostico, tratamiento y seguimiento en oncología

Según José Andrés Guitián, una de las fortalezas del estudio es que puede diagnosticar y detectar procesos incipientes que permiten diseñar estrategias para ser atacados con antelación, indicar dónde hacer la toma de una biopsia, cómo hacer la programación en la planificación de la radioterapia y facilitar su seguimiento.

CARACAS, VENEZUELA.- Uno de los estudios que más ha evolucionado en los últimos años es la resonancia magnética, cuya secuencia de imágenes permite caracterizar los tejidos mucho mejor, no trabaja con radiaciones ionizantes y se puede realizar a todo público, incluyendo niños y mujeres embarazadas.

“Estamos en la era de los biomarcadores, moléculas que se encuentran en la sangre, otros líquidos o tejidos del cuerpo. La presencia de estos es signo de un proceso normal o anormal, de una afección o una enfermedad. También pueden determinar la respuesta del cuerpo a un tratamiento para una enfermedad o afección”. Los estudios de RM y PET.CT, cuentan éstos biomarcadores; lo que evidencia su utilidad cuando se trata de enfermedades neurodegenerativas y el cáncer, en general.

Esta novedad la explica, José Andrés Guitián, ingeniero mecánico que ha trabajado en el mundo de las imágenes diagnósticas por más de 20 años. Ha laborado en las principales casas comerciales del mercado de la salud en el continente. Hoy forma parte del equipo del CDD Las Mercedes, dirigido por Wilson Mourad, médico especialista en vías digestivas.

Afirma que la RM Multiparamétrica, combina las secuencias estructurales con los biomarcadores, por lo que reconoce una evaluación precoz y precisa. Determina la celularidad con la difusión, evalúa la densidad capilar, la angiogénesis y fenómenos de permeabilidad con la perfusión.

“Otra de las facultades de la Resonancia Magnética es indicar dónde se hace la toma de la biopsia y cómo planificar la radioterapia. Es ideal para hacer el seguimiento al tratamiento. Entre los estudios multiparamétricos más comunes figuran los de neuro, mama, y próstata. Este último, junto al PET.CT con PSMA, son las pruebas más precisas en el diagnóstico y estatificación del cáncer”.

Estas innovaciones precisan un gran esfuerzo por estar al día en los ámbitos: tecnológico y profesional, dado que los retos y criterios son dinámicos y cambiantes. “Contamos con lo mejor del mundo tecnológico y un equipo humano excepcional, personal administrativo, enfermeros, técnicos, físicos, químicos, ingenieros, bioquímicos, y médicos de diferentes especialidades, comunicados entre sí y desempeñándonos para poder brindar una medicina de precisión; es decir, un todo a disposición de lo más importante, que son nuestros pacientes”, concluye Guitián.

Julio, 2022.