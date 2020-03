Los patógenos más comunes que causan enfermedades respiratorias agudas incluyen bacterias, virus o una combinación de bacterias y virus. Nuevos patógenos, como el nuevo coronavirus, pueden causar una epidemia o pandemia de una enfermedad respiratoria aguda.Las bacterias son la causa principal de la neumonía adquirida enla comunidad. La neumonía por estreptococos es una de las neumonías bacterianas más comunes. Otros patógenos bacterianos incluyen Mycoplasma, Chlamydia, Klebsiellapneumoniae, Escherichia coli y Staphylococcus aureus; También se ha informado neumonía causada por Pseudomonas aeruginosay Acinetobacter baumannii.La tasa de detección de virus para pacientes adultos con CAP enChina es del 15% al 34,9%, y los virus de la influenza, incluidaHaemophilus influenzae, ocupan el primer lugar. Otros patógenosvirales incluyen virus de parainfluenza, rinovirus, adenovirus,metapneumovirus humano, virus sincitial respiratorio y coronavirus. 5.8% a 65.7% de los pacientes con resultados positivos en las pruebas de virus están coinfectados con bacterias o patógenos atípicos.

¿Qué patógenos causan neumonía adquirida en la comunidad? was last modified: by

En : Salud y Vida Sana