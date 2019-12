¿Qué potenciales ofrecen las Criptomonedas para la población y la economía?

Las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Ripple están actualmente en boca de todos y están cambiando fundamentalmente el mundo financiero. Las monedas digitales no pertenecen a ninguna institución y no están sujetas a la influencia del Estado.

Las criptomonedas como Bitcoin también se conocen como el nuevo oro digital, que incluso ha superado al índice bursátil más importante, el S&P500, en términos de rentabilidad desde 2013. Además, Bitcoin también se considera muy volátil, pero también como un posible instrumento financiero con grandes oportunidades de beneficios.

El precio de las acciones de Bitcoin ha perdido valor desde su máximo histórico en diciembre de 2017 hasta hoy, sin embargo, ha aumentado considerablemente desde su lanzamiento en 2009. Además de las criptomonedas mencionadas anteriormente, un proyecto de Alemania, IOTA, ha demostrado ser particularmente innovador, ya que no se basa en la tecnología clásica de la blockchain, sino en el protocolo Tangle.

IOTA – Criptomoneda hecha en Alemania

IOTA es la criptomoneda para las máquinas porque los costos de transacción están en el rango micro. Por lo tanto, IOTA es perfectamente adecuado para micropagos. No hay costos de transacción y los pagos se procesan casi en tiempo real.

IOTA también cuenta con una amplia red de socios y ya ha convencido a Bosch para que invierta en la empresa. Más recientemente, IOTA se asoció con el Future Farm Consortium de Noruega para digitalizar la agricultura.

El IOTA Tangle servirá como intermediario de datos y garantizará la integridad de los mismos. Se seguirá diseñando un mercado de pacas redondas para que los agricultores puedan gestionar sus existencias actuales y puedan buscar las pacas redondas disponibles. Aunque se trata de un proyecto piloto, demuestra las amplias posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías innovadoras. Más noticias sobre criptomonedas como IOTA se pueden encontrar en https://www.crypto-news-flash.com/es/.

La principal criptomoneda para aplicaciones descentralizadas (dApps) es Ethereum. Ethereum no sólo es una alternativa a las monedas de Fiat, como el Euro o el USD, sino que también ofrece contratos inteligentes y por lo tanto la posibilidad de mapear prácticamente todos los procesos en la blockchain.

Microsoft también ha reconocido este potencial y ha desarrollado el proyecto Enjin, un programa de recompensas para Microsoft Azure en Ethereum. El nuevo proyecto se llama Azure Heroes y tiene como objetivo inspirar a la gente a entrenar a otros desarrolladores en Azure y así apoyar el crecimiento de la plataforma.

El objetivo es recompensar a los programadores por desarrollar demostraciones, código de muestra o crear contenido de alta calidad. Como las llamadas recompensas, los miembros pueden recibir coleccionables digitales o tejones tokenizados. El Héroe de la Comunidad, por ejemplo, sólo está disponible 100 veces en la plataforma, mientras que el Mentor está representado 1.000 veces.

El derecho real de propiedad de los Héroes presentados está representado por fichas no fungibles. Otros posibles usos de la blockchain Ethereum son la conclusión de contratos de crédito o la firma de contratos notariales.

Primero Blockchain, luego Bitcoin

Estonia ya no tiene una oficina de impuestos. En cambio, todo se maneja exclusivamente a través de la blockchain pública que existe allí. La blockchain es inalterable y no puede ser manipulada, por lo que ofrece una prueba de conocimientos que no pueden ser falsificados y que pueden ser utilizados en las más diversas áreas de la economía, la vida pública o la industria.

Los expertos predicen que las criptomonedas tendrán un impacto significativo en nuestras vidas. Los bancos centrales de todo el mundo también han anunciado que estudiarán la posibilidad de emitir una moneda digital con base en un banco central. China puede citarse como un ejemplo destacado, ya que el Reino Medio tiene la intención de poner en marcha un proyecto piloto a finales de este año. Esto convierte a China en el primer país del mundo en lanzar una moneda digital respaldada por el banco central del país.

Otro ejemplo destacado es la moneda estable Libra, diseñada por Facebook, que está compuesto por una cesta de más de 5 monedas fiduciarias diferentes y varios bonos del Estado y que recibe su valor de ellos. Dentro de Europa, sin embargo, Libra ha encontrado una fuerte resistencia tanto por parte de los políticos como del público en general.

El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, deja claro en algunas entrevistas que Facebook tiene un problema de confianza. Especialmente en el mercado financiero, la confianza es la base de cualquier esfuerzo adicional para impulsar nuevos desarrollos. Facebook ha tenido un impacto negativo en los titulares como resultado de varios escándalos de datos, por lo que esta desconfianza debe reducirse primero paso a paso a través de nuevas medidas.

En la era de los tipos de interés negativos, las criptomonedas parecen ser una inversión que merece la pena, ya que su valor puede aumentar a largo plazo. No obstante, cabe señalar en este punto que las criptomonedas representan un riesgo de inversión importante, como lo ha demostrado la caída del valor desde 2017 hasta la actualidad.

Queda por ver qué otras influencias notables tendrán Bitcoin, Ethereum y Co. en nuestra vida cotidiana.

¿Qué potenciales ofrecen las Criptomonedas para la población y la economía?

