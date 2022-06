¿Sabes qué preguntar cuando tienes una entrevista laboral? Toma nota de estos tips!

MARACAIBO, VENEZUELA.- Una vez que el entrevistador haya terminado de formular sus preguntas, no respire un suspiro de alivio por el momento, las preguntas que usted le realiza para conocer más acerca de la vacante laboral pueden tener un gran impacto y podría influir en ellos de una manera u otra.

También es importante adoptar un tono positivo y entusiasta, incluso si se hacen preguntas difíciles, tales como indagar en el estilo de gestión, ya que no todos los entrevistadores tienen experiencia y puede encontrarse sin palabras. Esto rara vez sucede, pero debe estar preparado para afrontar la situación de una manera positiva.

¿Este cargo es nuevo en la empresa? Si no es así, ¿por qué no está ubicada la vacante?

Si no es un nuevo cargo, la respuesta puede permitirle obtener información vital. A menudo, la razón será la promoción o un movimiento en algo diferente dentro de la empresa, pero puede ser debido a un choque de personalidades y si es así necesita calibrar esto.

¿Cómo describiría la cultura de trabajo aquí?

Con esta pregunta está indicando que desea ser capaz de operar a su máximo, y entender que para ello se requiere de un ambiente positivo. A su vez, esto puede indicar que es un buen auto-gerente, quien es consciente de cómo obtener lo mejor de uno mismo.

¿Qué ve usted como prioridad laboral en este trabajo para los primeros tres meses?

Esto permite que el entrevistador entre en más detalles acerca de lo que realmente requiere el puesto en el primer par de meses. Es una oportunidad para que usted esté de acuerdo (si procede), y si es posible, explicar por qué esas prioridades se adaptan perfectamente a sus antecedentes laborales.

¿De qué manera mi papel encaja con la visión global de su empresa?

No sólo la respuesta a esta pregunta le dará otra oportunidad para delinear exactamente por qué usted sería perfecto para el puesto laboral, sino que también muestra al entrevistador que usted es consciente de la imagen más grande de la empresa.

¿Podría usted informarme acerca del estilo de gestión y la estructura de información dentro de la empresa?

Esta es una pregunta importante ya que no todo el mundo se adapta al mismo estilo de gestión y lo que necesita saber en esta primera etapa no debe ser una estructura plana. También es necesario evaluar cómo se sentiría usted con poca dirección o tal vez con demasiada.

¿Cómo se medirá mi rendimiento? ¿Con qué frecuencia?

Es importante comprender cuáles son los indicadores clave de rendimiento y cómo se medirá el retorno de la inversión. Esto es de vital importancia ya que es una de las calificaciones más transparentes para esa industria en particular.

¿A qué retos se enfrenta actualmente la organización?

Esta es una pregunta clave y si ha descubierto algo de interés y de relevancia durante su investigación es importante que lo traiga en ese momento. También demuestra su conocimiento de la industria en su conjunto.