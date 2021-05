¿Qué reflexiones dejó el 2º Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario?

En octubre de 2020, se celebró vía online el 2º Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario. Se trata de uno de los eventos más significativos sobre el tema, pues logra congregar compañías inmobiliarias, inversionistas, periodistas y actores importantes del negocio inmobiliario.

Existe un optimismo sobre el mercado y su eventual recuperación en este año, pues el Banco Central Europeo ha retomado la política expansionista y esto llevará a una mayor liquidez; y por tanto, a un fortalecimiento del crédito, algo que permitirá masificar inversiones. Según Iñaki Unsain, principal personal shopper inmobiliario de Barcelona, el segmento inmobiliario residencial continúa siendo el de mayor atractivo y se espera que para 2021 este garantice un retorno seguro de la inversión.

Una de las reflexiones más importantes del congreso estuvo relacionada con la vivienda de régimen cooperativo, la cual se prevé que crezca en este 2021 de manera abrumadora. La crisis económica que ha dejado el covid-19 hace que muchos ciudadanos piensen en esta modalidad para suplir sus necesidades de vivienda, es por ello que los inversionistas deberán contemplar esta tendencia en el mercado. Juan Carlos Briquet Mármol, especialista en mercados inmobiliarios, señala lo siguiente con respecto a esto: “Las cooperativas en viviendas son atractivas en este momento porque disminuyen los costos, ya que se eliminan los intermediarios, se facilita el acceso al crédito y se adaptan las formas de pago a la disponibilidad de recursos del cliente. Sin embargo, al momento de invertir es importante tener en cuenta los riesgos de este segmento inmobiliario, los cuales tienden a ser demoras en la entrega del inmueble, riesgo de que la cooperativa se dé de baja y pierdas el capital y por si no fuera, riesgo de estafa o víctima de publicidad engañosa”

Lo enmarcado por Briquet es muy importante si se toma en cuenta que estamos en una situación de emergencia y muchos clientes podrían ser víctimas de estafas por la necesidad de adquirir una vivienda. Para los inversionistas es vital analizar esta tendencia para poder invertir minimizando el riesgo y aumentando las posibilidades de rentabilidad.

Juan Carlos Briquet explica la caída del precio de las viviendas

Otro elemento que salió a relucir en el congreso, y en el que hubo amplio consenso, es en la caída del precio de las viviendas. Habrá una caída que algunos estiman que podría llegar al 12% por la contracción de la demanda debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, los analistas prevén que la caída no será tan abrupta en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Lo cierto es que el virus ha dejado una huella muy negativa sobre la economía de España y esta no se recuperará sino hasta mediados de 2022. “La economía española sufrió una caída de 11%, eso significa que cayó tres veces más lo registrado en la crisis financiera del 2008. En aquel momento la recuperación se vino viendo para 2010 y fue muy lenta, si se toma en cuenta ese precedente, podemos vaticinar que esta recuperación será aún más pausada y, por ende, no vamos a ver una total recuperación del mercado. Los agentes inmobiliarios deben estudiar estas variables con determinación, y apostar a proyectos de rentabilidad segura y a largo plazo”, añadió Juan Carlos Briquet.

Una tendencia que no tomó tanta relevancia en el evento, y que sin duda pareciera ser un cambio que llegó para quedarse, es aquella que tiene que ver con la aplicación de la tecnología en el negocio inmobiliario. Debido a la pandemia, muchas personas han visitado el inmueble por medios virtuales, a través de redes y de páginas especializadas. Este pareciera ser un cambio que va a mantenerse y que los inversionistas deberán tomar en cuenta. Juan Carlos Briquet Mármol aborda este planteamiento: “Es indispensable invertir en tecnología 3D, es lo que nos va a permitir acercar más al usuario con el producto, en este caso con el inmueble. Los propietarios que deseen ofertar deberán invertir en videos de alta resolución y fotos que contemplen detalles de la vivienda, es probable que esta tendencia de relacionamiento virtual con el inmueble se mantenga por mucho tiempo. Hoy en día las personas, y especialmente los más jóvenes, no quieren perder tiempo en visitas, quieren una oferta a la cual puedan acceder rápidamente y que cumpla con sus necesidades”.

Las reflexiones sobre el mercado inmobiliario apuntan a cambios importantes que deberán moldear e influir en el comportamiento de los agentes del sector. 2021 pareciera ser un año de tránsito hacia la recuperación y la normalización económica y social. Por ello, lo mejor es seguir los consejos de los expertos, solo de esta manera se tendrá el éxito que se busca. En un mercado tan volátil siempre es bueno estar conectado con las tendencias, eso ayudará a tomar decisiones con base al conocimiento y no a rumores o creencias sin sustento.

