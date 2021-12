¿Qué saber antes de comprar marcas de ordenadores gaming?

El concepto de ordenador ha ido variando a lo largo de los años. De un producto utilizado para realizar pequeñas tareas a una desarrollada máquina preparada para soportar las máximas calidades, donde el sector del videojuego ha adquirido un protagonismo especial. La búsqueda de ordenadores gaming, es decir, ideados para jugar, está creciendo y cada vez más público accede a portales de valoración especializados como Opinionesepana.es para conocer las experiencias de otros usuarios, como filtro a la hora de comprar un producto de estas características.

La decisión no es fácil y requiere de un proceso de análisis y comparación, si bien hay una serie de características imprescindibles y que los usuarios deben conocer antes de comprar marcas de ordenadores gaming. Son muchos los factores que se tienen en cuenta en esta labor, tales como la capacidad de almacenamiento, el procesador o el nivel de la pantalla, entre otros. Lo recomendable es realizar una observación previa, teniendo en cuenta las preferencias de uno mismo sobre tipos y modelos de juegos, para acudir al mercado con una información precisa y acertar así en la decisión.

Quien vaya a comprar un ordenador para el consumo de gaming debe saber que la tarjeta gráfica es un aspecto determinante hasta el punto que puede decidir la posibilidad de jugar o no a un juego determinado, así como de hacerlo en mejores o peores condiciones. La tarjeta gráfica traduce los datos del procesador en sensaciones palpables para el usuario como vídeos, sonido o imágenes. En los videojuegos, la calidad audiovisual es esencial para disfrutar de la experiencia en unas condiciones óptimas. Si el nivel gráfico no es el adecuado, consumir el producto puede resultar, incluso, dañino para la vista.

El procesador es otro aspecto decisivo y que diferencia la calidad de uno u otro ordenador gaming entre las diferentes marcas del sector. Su rendimiento afecta a la capacidad de carga y, por tanto, permitirá que el juego se desarrolle o no de una forma correcta. A medida que el nivel del procesador mejora, el riesgo de problemas con la carga o velocidad disminuyen. Para conseguir los niveles máximos de velocidad y reducir la latencia, que hace referencia a los retardos temporales, es necesario que el pc incluya un disco SSD y no hay que descartar la opción de añadir otro externo.

La Memoria RAM, factor decisivo

La memoria RAM completa la lista de elementos imprescindibles que deben estar en un ordenador con las máximas cualidades, a fin de conseguir una experiencia idónea cuando se consumen juegos; y que deben entrar en la comparación de las diferentes marcas del sector. Es importante hacer hincapié en este punto y buscar coolmod opiniones para conocer las valoraciones y recomendaciones de otros usuarios que ya han utilizado productos de esta compañía. Cuando la función principal del pc es el consumo de videojuegos, se debe apreciar que la RAM disponga de un disipador de calor, que se encarga de evitar un calentamiento que puede dañar y reducir su rendimiento, ya que el uso continuado durante muchas horas (algo habitual entre los gamers) provoca dicho calentamiento. También es importante apreciar que la Memoria cuente con un ‘ovecloc’, que es un sistema que permite que los módulos trabajen por un rendimiento superior al de sus valores originales.

Tamaño y calidad de la pantalla

Las empresas que distribuyen ordenadores gaming intentan marcar la diferencia con el tamaño y el peso del producto. Si tradicionalmente este artilugio estaba relacionado con una pesada carga, ahora este concepto ha cambiado. La tecnología ha avanzado en este aspecto y permite la producción de productos de gran calidad que no están reñidos con ligereza. Otros detalles como la iluminación y el diseño están más relacionados con las preferencias de cada jugador, por lo que es recomendable navegar por el mercado y buscar el modelo ideal.

La calidad y el tamaño de la pantalla también están entre los factores que determinan la compra de un ordenador gaming. Por las características de dicha función principal, los usuarios deben saber que las pantallas con tecnología ‘In-Plane Switching’ (IPS) ofrecen un resultado más nítido, lo que se traduce en unas condiciones más óptimas para jugar. La resolución debe ser de, al menos, 1080p, por lo que hay que descartar cualquier pantalla que esté por debajo de esta cifra. No hay que olvidar que el consumo de juegos de pc, teniendo en cuenta el modo multijugador online, requiere de una serie de requisitos y condiciones específicas.

