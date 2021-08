¿Qué se debe saber antes de comprar Bitcoin en este siglo XXI?

Bitcoin es una moneda totalmente digital que se creó en el año 2009 y cuenta como criptomoneda. Desde la creación de Bitcoin, su popularidad está aumentando en su punto máximo. Además, se ha legalizado en muchos países y, debido a esto, una gran cantidad de personas que compran y venden bitcoins continuamente para diferentes propósitos. La idea de invertir fondos en Bitcoin es fantástica, ya que brinda una gran oportunidad para obtener una ganancia considerable. Debes estar al tanto del mercado de Bitcoin, donde podrás conocer las últimas tendencias y otra información relacionada con esta criptomoneda.

Es un hecho que tomar la decisión correcta es un poco complicado, pero es posible. Con la fuente correcta, uno puede dar un paso adecuado manteniéndose del lado seguro. Es necesario un plan adecuado para llevar a cabo de forma segura toda la actividad relacionada con esta moneda en particular. Al participar en el trading de Bitcoin, es importante verificar todos los aspectos. Sin embargo, para asegurarte de que estás participando en el mejor intercambio de criptomonedas, debes examinar su legitimidad.

Principales elementos a recordar

A continuación se muestra la información esencial que todo trader debe tener en cuenta antes de comprar bitcoins. Una vez que comprendas la importancia de dicha información, entonces conocerás y comprenderás el concepto de Bitcoin. Si un principiante invierte dinero en Bitcoin sin un conocimiento considerable, hay muchas posibilidades de perder dinero.

Tipos de billetera Bitcoin

Si eres principiante el paso inicial que debe dar es tener una billetera Bitcoin. Existen cuatro tipos: web, escritorio, hardware y móvil. Opta siempre por una billetera Bitcoin certificada y completamente desarrollada, donde los traders puedan guardar sus monedas de forma segura después de comprar y también protegerlas contra piratas informáticos o estafadores. Para que tus bitcoins estén seguros y protegidos, la billetera debe tener buenas reseñas de otros usuarios.

Además, la billetera Bitcoin juega un papel vital en el trading o la venta de monedas, porque no hay otro lugar seguro para guardar dicha moneda. Básicamente, una billetera Bitcoin se considera un programa de software para almacenar bitcoins.

Además, puedes intercambiar bitcoins en cualquier rincón del mundo si tienes una billetera Bitcoin. Todas las transacciones se realizan mediante billeteras Bitcoin. Existe un control total de un usuario sobre su billetera Bitcoin, y puedes ver el saldo en cualquier momento porque no hay participación de un tercero.

Billetera de escritorio

La billetera de escritorio (desktop) está instalada en una computadora y, además, brinda un control total sobre esta billetera en particular. Funciona como una dirección específica para el usuario de Bitcoin con el fin de recibir y enviar bitcoins sin ninguna interrupción. Dicha billetera permite al cliente mantener una clave privada.

Billetera móvil

Las características y funciones de una billetera móvil son las mismas que las de una billetera de escritorio. Esta billetera facilita los pagos en tiendas físicas a través de clics para pagar y escaneo NFC de un código de respuesta rápida. La billetera móvil es extremadamente popular y la más usada por la gente. Hay billeteras Bitcoin compatibles con todos los dispositivos iOS y Android.

Billetera de hardware

Una billetera de hardware se considera el tipo de billetera Bitcoin más segura entre todas. Es así porque dicha billetera mantiene los bitcoins en un equipo físico que se conecta a una computadora a través de un cable USB. Lo mejor de usar esta billetera es que es resistente a los ataques de virus.

Billetera web

Usar una billetera web significa que uno puede acceder a sus bitcoins en cualquier rincón del mundo a través de cualquier dispositivo móvil o navegador. Asegúrate de prestar mucha atención cuando uses una billetera web, porque tus claves privadas se almacenan en línea.

