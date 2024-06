¿Qué selección tiene más títulos de la Copa América?

A falta de Mundial, buena es una Copa América o una Eurocopa. Todos estaremos de acuerdo en que la emoción de una Copa del Mundo no se puede comparar con nada en el mundo del fútbol, pero los torneos por continentes de América y Europa también son una buena dosis de adrenalina.

Este invierno tendremos Juegos Olímpicos, Copa América y Eurocopa, así que todo aquel apasionado del deporte tiene terminantemente prohibido quejarse. Pueden ser meses enteros de pegarse al televisor e ir enganchando un partido tras otro sin freno. Aunque es necesaria cierta moderación, el deporte no hace daño al organismo.

Por lo que respecta a lo que nos queda más cerca territorialmente hablando, la Copa América 2024 se disputará en su 48ª edición en Estados Unidos. Es tan sólo la segunda ocasión que el torneo se celebra en el país yankee. La primera fue en 2016 y también representó la primera vez en que la Copa América se disputó fuera de América del Sur.

Sin embargo, como explica el Diario As, la apertura del torneo a países de fuera de la Conmebol se inició ya en el 1993. En aquella edición, celebrada en Ecuador, los combinados de Estados Unidos y México ya participaron.

Actualmente, en este 2024, son ya seis selecciones de la Concacaf las que tienen plaza en el campeonato. Se trata de Canadá, Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos, México y Panamá.

Aún ninguna de ellas, como tampoco ningún combinado nacional de fuera de la Conmebol, ha sido capaz de ganar el torneo.

En el palmarés histórico, despuntan sobremanera tres equipos. Son Argentina y Uruguay (con 15) y Brasil (con 9). De hecho, entre los tres llevan 39 Copas América ganadas de 47, lo que representa un 83% del total. Una auténtica locura.

Nada cambiará en la que se disputará este mes de junio y julio en Estados Unidos. Las tres siguen siendo las grandes favoritas. La historia pesa mucho. Como resalta Apuestas Deportivas, es muy probable que uno de ellos se proclamará ganador de la Copa América 2024. La victoria argentina se paga a 2.75 dólares por cada dólar apostado, la brasileña a 3.25 y la uruguaya a 6.

¿Por qué son tan favoritas? Su hegemonía es tal que para encontrar la cuarta clasificada vamos hasta los 12-13 dólares de cuota. Allí encontramos a México y a Colombia. A continuación, explicamos porque destacan tanto respecto las demás.

Argentina

Los motivos que sitúan a la albiceleste como la gran favorita para llevarse el trofeo son más que evidentes. Acabar de ganar la Copa América y el Mundial son dos razones suficientes como para saber que actualmente nadie juega mejor al fútbol que el conjunto entrenado por Lionel Scaloni.

Quién le iba decir a otro Lionel, a Messi, que acabaría encontrando la gloria a nivel de selecciones en la etapa final de su carrera, cuando quizás ya había bajado un poco las prestaciones a nivel de clubs. El de Rosario fue campeón mundial a sus 35 años con una versión menos explosiva, pero mucho más madura.

Aunque pasen los años, el talento no se pierde nunca. El argentino sigue haciendo diabluras en una liga menor, sí, en la MLS. No obstante, pocos serán los que duden de que va a volver a ser el líder de una selección que sueña con vencer dos Copas América consecutivas, algo que ya hicieron en el 1991 y en el 1993 los “Cholo” Simeone, Gabriel Batistuta o Claudio Caniggia.

Brasil

Brasil llega a esta competición con ganas de reivindicarse después un periodo turbulento. Su último gran éxito fue en la Copa América 2019, disputada en su país. Desde entonces, han sufrido dos importantes decepciones: la derrota ante Argentina en la final de la Copa América 2021 en el Maracaná y la eliminación en cuartos de final del Mundial de Catar 2022 por Croacia en los penales.

Con un nuevo seleccionador, Doviral Júnior, que llegó al cargo en enero, Brasil se presenta con una potente ofensiva encabezada por Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, ambos del Real Madrid, reconocidos por su excepcional habilidad en el regate.

Uruguay

La tradición uruguaya por el fútbol admite muy pocas dudas. Pocas veces los charrúas no se presentan a una cita con opciones reales de ganar.

Es cierto que en la última década quizás han bajado sus estándares. Sin ir más lejos, no pasar de fase de grupos en el Mundial de Catar 2022 fue un varapalo importante, pero afrontan esta competición con ilusiones renovadas, sobre todo porque tres jóvenes jugadores están llegando a una edad de maduración cercana a su prime.

En defensa, Ronald Araújo, a sus 25 años, es uno de los indiscutibles en la zaga del FC Barcelona. No ha sido su mejor temporada, pero es un líder nato. En el centro del campo, Fede Valverde, también con 25, es clave en la sala de máquinas del Real Madrid. En ataque, Darwin Núñez, con 24, es el delantero centro referente del Liverpool.

Para terminar, podríamos llegar a la conclusión de que estas tres grandes potencias suramericanas tienen tanta historia y tanto talento en sus filas que es complicado pensar en que otra selección pueda sorprenderlas.

También es verdad que sería temerario olvidar que el fútbol es un juez experto en desmontar teorías. Si no, que se lo digan al Leicester en la Premier League de 2016 o al Bayer Leverkusen en la Bundesliga de 2024.

