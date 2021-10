¿Que significa el color blanco?

A lo largo del tiempo grandes pensadores han estudiado el significado de los colores, mucho más aún luego de comenzar a usar los prismas para descomponer la luz solar, se han preguntado que significa el color blanco, muchos han identificado importantes cualidades del mismo desde su punto de vista o área de conocimiento.

Como todos sabemos la misma, puede descomponerse en toda una gama de colores que la ciencia llama longitudes de onda, para sorpresa de los primeros estudiosos en la materia la luz solar, la luz blanca por naturaleza se podía descomponer en todo un haz de nuevos colores viceversa, al unirlos todos de nuevo se conseguía de nuevo la luz blanca.

Desde el punto de vista psicológico dentro del significado de los colores también se aprecia como la suma de todos los colores y debido a esto se le da aspecto de absolutismo, de la unidad del todo pero a su vez el carácter de la inocencia ante el mundo, del cual sobresale la mención especial de ser un símbolo de la paz en si mismo universalmente aceptado.

Etimológicamente tiene raíces muy cercanas el término como tal, pues tanto del germánico como del latín proviene de conceptos como blank y blancus, mientras uno significa brillante el otro acepta el significado de iluminado.

Desde otro punto de vista al mezclar el banco con otros colores, se multiplican su efecto psíquico, ya que el blanco como base siempre el resultado será positivo y afirmativo, dando siempre como resultado la concepción de pureza, paz y tranquilidad.

Simbólicamente es relacionado a la perfección, igualmente al absolutismo positivo, es el color de la bondad, el bien y de todo lo correcto.

En lo religioso el blanco es siempre vinculado como el color de las deidades y dioses del bien en todas las culturas, siendo su opuesto el negro que es asignado a los dioses malos o demonios, tanto es así que el máximo líder de la iglesia católica siempre tiene de vestiduras el color blanco como predominante, igualmente patriarcas o líderes religiosos de otras culturas.

Existen tantos aspectos, características y virtudes de los seres humanos relacionados positivamente al blanco que pudiésemos escribir un libro completo sobre los mismos, pero común a todos siempre encontraremos la palabra perfección en cualquiera de ellos.

En: Creencias y Esoterismo