¿Qué significa soñar con Culebras o Serpientes?

Este es un sueño que posiblemente todos tendremos alguna vez en nuestras vidas, es muy común y por ende su interpretación se ha realizado de muchas formas por lo intricando que a veces puede ser, ya que cada quién tiene variaciones del sueño tanto en su contenido relativo a las culebras o serpientes cómo en su duración y contexto.

Soñar con culebras puede significar por lo general:

Que te se sientes amenazado(a) en tu vida. Tienes miedo de los cambios en su vida y el temor de ser profundamente herido por alguien. La serpiente también puede representar la traición de alguien en quien confías. Podría tratarse de alguien cercano a ti que puede decepcionarte o apuñalarte por la espalda.

Si sueñas que las culebras o serpientes se arrastran encima de tí:

Este sueño significa que algún aspecto de ti mismo está siendo reconocido y reconocido como parte de tu personalidad, y esto es algo grande que cambiará la forma en que la gente te ve en el futuro.

Este sueño también puede significar que algo importante ha llegado a su vida, como un nuevo trabajo o casa, o incluso casarse o tener un hijo.

Soñar con ver una culebra o serpiente en el agua.

Si sueñas con una serpiente en el agua, significa que ves a cierta persona en tu vida como misteriosa o poco confiable. Sientes que esta persona te oculta algo y quieres llegar al fondo de lo que sucede.

Soñar con que una culebra o serpiente de ataca.

Un sueño en el que una serpiente te ataca o muerde puede ser una indicación de que hay algo en tu vida despierta que te hace sentir fuera de control o vulnerable.

Existen otras interpretaciones que vamos a ir agregando a medida que los amables lectores indiquen en la caja de comentarios cual tipo de sueño con culebras o serpientes han tenido.

Esperamos tus comentarios.