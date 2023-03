¿Qué significa soñar con volver a la infancia o ser niño de nuevo?

Soñar con volver a ser niño o regresar a la infancia puede tener varias interpretaciones posibles , pero en general se cree que refleja la necesidad de protección, apoyo y cariño.

En algunos casos, este sueño puede ser una señal de que necesitas conectarte con tu niño interior y explorar las emociones y deseos que experimentaste en tu infancia. También puede ser una llamada a la nostalgia y a la necesidad de recuperar momentos felices del pasado.

En cualquier caso, el significado exacto de un sueño con este contenido depende del contexto personal y emocional en que se presenta el sueño, y puede ser útil reflexionar sobre tus emociones y experiencias en el sueño para entenderlo mejor.

Si este sueño te preocupa o causa ansiedad, puede ser útil hablar con un profesional de la salud mental para obtener apoyo y orientación adicional.

