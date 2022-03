¿Qué tan buena es la lavadora secadora? Te lo contamos aquí

¿Quién no ha pensado en comprar una lavadora secadora? Pero allí comienzan las clásicas preguntas: ¿qué tan buena es la lavadora secadora? ¿Vale la pena? ¿Son muchas las ventajas que tienen las lavasecadoras?

Sin duda, son varias las interrogantes que surgen si se ha pensado en comprar una lavasecadora. Por esa razón, hay que indagar sobre las características que estas ofrecen para saber realmente qué tan buena es la lavadora secadora y si se debe invertir en una.

Ventajas de una lavadora secadora

Si se tiene en mente que ha llegado la hora de cambiar la lavadora, seguro ha surgido la duda sobre si volver a comprar una lavadora o darle oportunidad a una lavadora secadora. Cabe mencionar que la segunda hace la función de secado y lavado en un mismo espacio, permitiendo dejar la ropa en excelentes condiciones.

Ahora sí, para salir de dudas, a continuación se mencionan algunas de las ventajas de comprar una lavadora secadora.

1.-Ocupa menos espacio

Al ser un solo electrodoméstico, ocupará menos espacio. De esta manera será más fácil de colocar la lavadora secadora en el sitio más adecuado sin tener que considerar otro adicional para secadora por separado.

2.- Comodidad

Como la manera de operar es multifuncional, resulta más cómoda. Esto es porque ya no se tiene que estar esperando a que termine para sacar la ropa y tenderla al exterior o meterla en una secadora independiente para que haga la función del secado.

Actualmente con el avance de la tecnología, hay lavasecadoras que se pueden programar para realizar el lavado y secado.

3.- Rendimiento del tiempo

Como hace la labor todo en uno (es decir, el lavado y enseguida el secado), el tiempo se acorta, pues no se tiene que esperar para sacar la ropa lavada y tener que meterla a una secadora adicional, o ponerla al sol en el tendedero.

Igualmente, muchas lavasecadoras tienen la función de que a la hora del secado, la ropa salga menos arrugada, evitando así también pasar horas planchando a mano la ropa. Simplemente hay que doblarla y listo, ¡trabajo terminado!

4.- Multifuncionalidad

Independientemente de que las lavasecadoras lavan y secan en un solo ciclo, también tienen la función de usarlas como dos opciones independientes; es decir, como lavadora y secadora por separado.

Igualmente, tiene distintas funciones para el lavado y secado, lo que las hace también muy versátiles.

5.- Precio

Aunque el costo puede ser un poco más alto que el de una lavadora tradicional, tiene muchas más ventajas y sin duda generarás más ahorro que si se compraran por separado la lavadora y secadora.

¿Dónde comprar una lavasecadora?

Si ya se está convencido de comprar una lavasecadora, ahora es preciso ir a comparar precios para hacer una compra inteligente y ahorrar lo más que se pueda.

Visitar tiendas especializadas en electrodomésticos, supermercados y tiendas departamentales es una excelente opción para ir a buscar los mejores precios.

Por ejemplo, en tiendas departamentales muchas veces hay disponibles promociones, ofertas y hasta meses sin intereses. Seguramente encontrarás un gran abanico de lavasecadoras de diversas marcas y capacidades.

Se pueden hallar muchísimas marcas en el mercado, algunas muy reconocidas y todas con distintas características, dependiendo de qué es lo que se requiere y del presupuesto.

¡A tener en cuenta! El precio, independientemente de la marca, también dependerá de la capacidad de kilos para el lavado y secado. Las hay desde 7 hasta aproximadamente 22 kilos.

¿Cómo es la limpieza de las lavasecadoras?

Al igual que otros tipos de electrodomésticos, las lavasecadoras requieren de una limpieza constante para su conservación. Después de finalizar cada ciclo de lavado y secado, es recomendable quitar el filtro y el tambor y las pelusas que hayan quedado.

También es conveniente que por la parte exterior, al igual que como cualquier otro mueble, se le sacuda el polvo y también se cubra para evitar que se vaya deteriorando.

¿Qué tan buena es la lavadora secadora? Te lo contamos aquí was last modified: by

En: Tecnología