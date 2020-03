¿Qué tan contagioso y virulento es el coronavirus COVID-19?

Los coronavirus comunes infectan principalmente a adultos o niños mayores, causando el resfriado común. Algunas cepas pueden causar diarrea en adultos. Estos virus se transmiten principalmente por gotitas y también se pueden propagar a travésde la ruta fecal-oral.

La incidencia de infección por el coronavirus es frecuente en invierno y primavera.

El período de incubación delos coronavirus suele ser de 3 a 7 días. En promedio son 5,2 días de acuerdo a la OMS.

2019-nCoV es un coronavirus que sufrió mutaciones antigénicas. El período de incubación del virus es tan corto como 1 día, pero generalmente se considera que no supera los 14 días.

Pero debe tenerse en cuenta que algunos casos reportados tuvieron un período de incubación de hasta 24 días.Para medir el grado de daño causado por un virus, se deben considerar tanto la infectividad como la letalidad.

El nuevo coronavirus es altamente infeccioso y puede ser fatal, pero su mortalidad no se ha determinado en la actualidad

