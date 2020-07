“Quedándose en casa”, el nuevo programa de radio para la familia

“Quedándose en casa”

El nuevo programa de radio que te acompaña

con educación a distancia

La Radio Escuela de Unión Radio presenta “Quedándose en casa”. Un programa radial conducido por Ingrid Serrano Duque en compañía de sus hijas, Alma y Bernarda Briceño. Desde el mes de Junio de 2020 por la señal de Unión Radio a través de su emisora Onda fm, podrás escuchar todos los viernes a las 6:00 pm esta maravillosa propuesta donde la familia venezolana encontrará un espacio para conectar la educación y el hogar en una misma señal.

Este nuevo espacio responde a la necesidad de empatizar con las familias y desde la experiencia acompañar a los oyentes en la educación y diversión de los más pequeños de la casa en tiempos de distancia social. Un lugar para brindar herramientas educativas, reflexionar, compartir actividades, juegos, cuentos y disfrutar de las voces de quienes son los protagonistas de todos estos cambios: La Familia.

En palabras de Ingrid Serrano Duque “Esta ha sido una experiencia maravillosa, Bernada y Alma, observan el mundo de la escuela en casa diferente… es un espacio que me hace reflexionar cada día y es un honor compartir esto con otros padres”. #QuedándoseEnCasa es sin duda la opción perfecta para reflexionar en familia sobre los nuevos hábitos, los cambios sociales y las nuevas formas de aprender.

“Con este nuevo proyecto nos unimos a esas familias que asumen de manera más activa la educación de los niños y niñas, pero al mismo tiempo, buscamos ser fuente de inspiración para aquellos que todavía no encuentran las herramientas para crear espacios de estudio en casa. Nos motiva transmitir valores y principios en cada hogar” afirma Serrano, quien además de ser conductora, produce y edita el espacio.

Alma Briceño y Bernarda Briceño, también son parte importante del programa. Hijas de Ingrid Serrano Duque y El profesor Briceño, estas hermanitas confiesan que “Lo que más nos gusta de hacer el programa es que cantamos y aprendemos muchas historias, pero lo mejor es que enseñamos a otros niños a prepararse y estudiar” también nos comentan que “aprender todos juntos es lo más divertido”. Sin duda una experiencia única en la radio venezolana que tenemos el privilegio de escuchar cada viernes a las 6:00 pm por Onda 107.9 FM.

Para mayor información recomendamos visitar las redes de

Instagram y Twitter: @RadioEscuelaUR @circuitoonda @ingridserranoduque