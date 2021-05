«Quédate conmigo» lo nuevo de OWY

Miami, FL, 28 de mayo de 2021.- (@MinayaPR) El joven artista OWY lanza reggaetón «Quédate Conmigo» de su propia composición y que está disponible en todas las plataformas digitales gracias a PC Records dirigida por el veterano en la industria Hamilton Caucayo y la distribución mundial de Sony Music Latin.

En la producción del tema, OWY contó con la colaboración en conjunto del destacado Whiteshark (Jonatan Bernal), con quien ha trabajado sus temas más recientes como «La Iniciativa».

Oswaldo Paternostro, mejor conocido como OWY, es un cantante, compositor y productor musical colombiano, del género urbano, donde se caracteriza por sus fusiones de reggaetón, que lo hacen merecedor de su creciente popularidad que alcanza mediante sus canciones.

Nacido en Barranquilla, Colombia, OWY apodo que adopta por una conjugación de su nombre, es hijo de Oswaldo Enrique Paternostro y Lorena González Díaz.

Hoy día goza de su evolución tanto vocal como en sus composiciones y como artista urbano teniendo una misión que es trabajar duro en su desarrollo como artista; hacer música con calidad a un nivel global en conjunto de contenido visual comercial y una visión clara la cual es llegar hacer su nombre reconocido a nivel global por su música, su imagen, su personalidad; y dejar un legado a nivel personal y musical.

Hace unos meses OWY lanzó «Amanece» donde contó con la colaboración de Andy F y la producción de Whiteshark que también ha colaborado con grandes artistas como Maluma, JBalvin, Kevin Roldan, Buxxi entre otros.

