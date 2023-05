¿Quién es Blue Tiger? ¿Es una empresa confiable para invertir en trading y Forex en 2023?

Blue Tiger es un broker que ha tenido mucha relevancia en los últimos 2 años en toda Latinoamérica, especialmente en Colombia, México y Panamá.

Y como muchos usuarios quieren conocer más sobre esta, especialmente sobre comentarios positivos y negativos de Blue Tiger, acá hacemos un análisis y recopilación de información que se basa en la revisión de varias reseñas en medios de comunicación y blogs de trading entre los cuales destacan los siguientes:

Un análisis completo sobre Blue Tiger hecha por el diario El Confidencial. Al ser un medio reconocido, ha sido nuestra fuente principal de información para estructurar nuestro trabajo. La revisión de este artículo de comentarios y opiniones sobre Blue Tiger, hecho por el blog de trading internacional Forex Colombia, el cual le ha seguido la pista a la marca y ha recopilado reviews y comentarios de traders en Colombia, México, Perú y Panamá.

¿Quién es la empresa Blue Tiger?

La empresa fue fundada en 2017 y tiene su sede en el Reino Unido. Blue Tiger está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC).

Blue Tiger ofrece una variedad de instrumentos comerciales, que incluyen acciones, divisas, materias primas y criptomonedas.

La compañía también ofrece una variedad de recursos y herramientas educativos para ayudar a los inversores a aprender sobre el comercio y tomar decisiones de inversión informadas.

Blue Tiger ha sido elogiada por su servicio al cliente y su compromiso con la transparencia.

La empresa cuenta con un equipo de comerciantes y analistas experimentados que están disponibles para brindar apoyo y orientación a los inversores. Blue Tiger también publica un informe de mercado diario que brinda información sobre las últimas tendencias del mercado.

En general, Blue Tiger es un corredor de confianza que ofrece una variedad de servicios comerciales a los inversores, con un promedio de 96% de comentarios positivos en foros, revistas y grupos de trading.

Sin embargo, como siempre es recomendable, los inversores deben ser conscientes de los riesgos asociados al trading. Por lo que invitamos a hacer su propia investigación sobre esta o cualquier otra marca.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece Blue Tiger para los inversores en Latinoamérica?

Ventajas de trabajar con Blue Tiger:

Regulado por la FCA y CySEC

Ofrece una variedad de instrumentos comerciales.

Proporciona recursos y herramientas educativas.

Tiene un equipo de comerciantes y analistas experimentados.

Publica un informe diario del mercado.

Algunas desventajas de la marca:

Tarifas altas

Sus asesores no siempre responden al instante.

Es especial para quienes inician en trading, pero para inversores más avanzados tal vez no es tan atractivo.

¿Cuáles son las plataformas usadas por Blue Tiger?

Blue Tiger utiliza una variedad de plataformas comerciales para ofrecer sus servicios a los inversores. Estas plataformas incluyen:

MT4: MetaTrader 4 es una plataforma comercial popular que utilizan millones de comerciantes en todo el mundo. MT4 ofrece una amplia gama de funciones y herramientas, que incluyen gráficos, análisis técnico y operaciones automatizadas.

MT5: MetaTrader 5 es la última versión de MT4 y ofrece una serie de nuevas funciones y mejoras. MT5 incluye soporte para más clases de activos, como criptomonedas, y ofrece una gama más amplia de herramientas de análisis técnico.

cTrader: cTrader es una plataforma comercial más nueva que está ganando popularidad entre los comerciantes. cTrader ofrece una serie de ventajas sobre MT4, incluidas tarifas más bajas y una interfaz más fácil de usar.

Blue Tiger también ofrece una aplicación de comercio móvil que permite a los inversores operar sobre la marcha. La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android.

¿Cuáles son los tipos de inversiones que ofrece Blue Tiger para invertir?

Blue Tiger ofrece una variedad de activos para negociar, que incluyen:

Forex: Blue Tiger ofrece más de 50 pares de divisas para operar, incluidos pares mayores, menores y exóticos.

Acciones: Blue Tiger ofrece acceso a más de 100 bolsas de valores de todo el mundo, incluida la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE), la Bolsa de valores de Londres (LSE) y la Bolsa de valores de Tokio (TSE).

Productos básicos: Blue Tiger ofrece acceso a una variedad de productos básicos, incluidos petróleo, oro, plata y cobre.

Criptomonedas: Blue Tiger ofrece acceso a una variedad de criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum y Litecoin.

Blue Tiger también ofrece una variedad de otros instrumentos comerciales, como índices, ETF y opciones.

Los inversores deben elegir los activos que mejor se ajusten a sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Algunos factores a considerar incluyen la volatilidad, la liquidez y el potencial de ganancias del activo.

Estos son algunos de los pros y los contras de operar con los diferentes activos ofrecidos por Blue Tiger:

Divisas:

Ventajas: Alta liquidez Requisitos de margen bajo Comercio 24/5

Contras: Alta volatilidad Instrumentos comerciales complejos Alto riesgo de pérdida



Productos básicos:

Ventajas: Potencial de altos rendimientos Baja correlación con otras clases de activos Entrega física de activos

Contras: Alta volatilidad Baja liquidez Altos costos de almacenamiento



Criptomonedas

Ventajas: Potencial de altos rendimientos descentralizado Sin autoridad central

Contras: Alta volatilidad Baja liquidez Alto riesgo de fraude



Los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos y las recompensas de cada activo antes de tomar una decisión comercial

¿Cuáles son las principales características de Blue Tiger?

Estas son algunas de las principales características de Blue Tiger:

Regulado por la FCA y CySEC: Blue Tiger está regulado por dos de los reguladores financieros más respetados del mundo. Esto significa que la empresa está sujeta a normas y reglamentos estrictos, lo que ayuda a proteger a los inversores.

Ofrece una variedad de instrumentos comerciales: Blue Tiger ofrece una amplia gama de instrumentos comerciales, que incluyen acciones, divisas, materias primas y criptomonedas. Esto brinda a los inversores una variedad de opciones para elegir, según sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo.

Proporciona recursos y herramientas educativos: Blue Tiger ofrece una variedad de recursos y herramientas educativos para ayudar a los inversores a aprender sobre el comercio y tomar decisiones de inversión informadas. Esto incluye acceso a una biblioteca de artículos educativos, videos y seminarios web, así como a una variedad de herramientas y calculadoras comerciales.

Tiene un equipo de comerciantes y analistas experimentados: Blue Tiger tiene un equipo de comerciantes y analistas experimentados que están disponibles para brindar apoyo y orientación a los inversores. Esto puede ser útil para los inversores que son nuevos en el comercio o que desean obtener más información sobre los mercados.

Publica un informe de mercado diario: Blue Tiger publica un informe de mercado diario que proporciona información sobre las últimas tendencias del mercado. Esto puede ser útil para los inversores que desean mantenerse actualizados sobre las últimas noticias y eventos del mercado.

En general, Blue Tiger es un corredor de confianza que ofrece una variedad de servicios comerciales a los inversores. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de los riesgos asociados con el comercio y deben hacer su propia investigación antes de abrir una cuenta con cualquier corredor.

Gestión de riesgos con el broker Blue Tiger

Blue Tiger ofrece una variedad de herramientas de gestión de riesgos para ayudar a los inversores a gestionar su exposición al riesgo. Estas herramientas incluyen:

Órdenes stop-loss: Las órdenes stop-loss se utilizan para cerrar automáticamente una posición con una pérdida predeterminada. Esto puede ayudar a limitar las pérdidas si el mercado se mueve en contra del inversor.

Órdenes Take-Profit: Las órdenes Take-Profit se utilizan para cerrar automáticamente una posición con una ganancia predeterminada. Esto puede ayudar a asegurar las ganancias si el mercado se mueve a favor del inversionista.

Requisitos de margen: Los requisitos de margen son la cantidad de dinero que un inversor debe depositar con un bróker para abrir una posición. Los requisitos de margen ayudan a proteger al bróker de pérdidas si el mercado se mueve en contra del inversor.

Spreads: Los spreads son la diferencia entre el precio de compra y venta de un activo. Los diferenciales pueden ayudar a reducir el riesgo al proporcionar un colchón entre el precio de compra del inversor y el precio de mercado.

Apalancamiento: El apalancamiento es la capacidad de pedir dinero prestado a un corredor para financiar una operación. El apalancamiento puede aumentar las ganancias, pero también puede aumentar las pérdidas.

Los inversores deben utilizar las herramientas de gestión de riesgos a su favor para proteger su capital y limitar sus pérdidas.

Adicionalmente, considera los siguientes consejos para gestionar el riesgo al operar con Blue Tiger:

Comience poco a poco: cuando recién comienza, es una buena idea comenzar poco a poco y aumentar gradualmente su riesgo a medida que gana más experiencia.

No se apalanque en exceso: el apalancamiento puede aumentar las ganancias, pero también puede aumentar las pérdidas. Es importante usar el apalancamiento con cuidado y evitar usar más apalancamiento del que puede permitirse perder.

Utilice órdenes stop-loss: las órdenes stop-loss pueden ayudar a limitar las pérdidas si el mercado se mueve en su contra.

Tomar ganancias: no tenga miedo de tomar ganancias cuando esté ganando. Es mejor asegurar las ganancias que arriesgarse a perderlas todas.

No opere emocionalmente: es importante operar de manera racional y evitar que sus emociones se apoderen de usted. Cuando se sienta emocional, es mejor tomarse un descanso del trading y volver cuando se sienta más equilibrado.

Al seguir estos consejos, puede ayudar a administrar su riesgo y proteger su capital cuando opere con Blue Tiger.

Tipos de planes de inversión ofrecidos por Blue Tiger.

Blue Tiger ofrece una variedad de planes de inversión para satisfacer las diferentes necesidades de los inversores. Estos planes incluyen:

Cuenta estándar: este es el plan más básico que ofrece Blue Tiger. Ofrece acceso a una amplia gama de instrumentos comerciales, incluidas acciones, divisas, materias primas y criptomonedas. No hay requisitos de depósito mínimo y los diferenciales son competitivos.

Cuenta VIP: este plan está diseñado para comerciantes más experimentados que desean acceder a más funciones y beneficios. Las cuentas VIP ofrecen diferenciales más bajos, acceso a investigaciones y herramientas exclusivas y administradores de cuenta dedicados.

Cuenta islámica: este plan está diseñado para comerciantes musulmanes que desean cumplir con la ley Sharia. Las cuentas islámicas no cobran tarifas de intercambio y ofrecen otras características que son compatibles con la ley islámica.

Los inversores deben elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos de inversión. Algunos factores a considerar incluyen las características del plan, las tarifas y los requisitos de depósito mínimo.

¿Con qué estrategias de trading se puede operar en Blue Tiger?

Hay una variedad de estrategias comerciales que se pueden utilizar para operar con Blue Tiger. Algunas de las estrategias más populares incluyen:

Análisis técnico: el análisis técnico es el estudio de datos históricos de precios y volúmenes para identificar patrones que se pueden usar para predecir futuros movimientos de precios. Los analistas técnicos utilizan una variedad de herramientas, como promedios móviles, retrocesos de Fibonacci y niveles de soporte y resistencia, para identificar estos patrones.

Análisis fundamental: El análisis fundamental es el estudio de los estados financieros, la administración y la industria de una empresa para evaluar su valor. Los analistas fundamentales utilizan esta información para identificar acciones infravaloradas o sobrevaloradas.

Análisis de sentimiento: El análisis de sentimiento es el estudio de la opinión pública sobre una empresa o activo. Los analistas de opinión utilizan una variedad de herramientas, como redes sociales, artículos de noticias e informes de analistas, para medir la opinión pública.

Gestión de riesgos: La gestión de riesgos es el proceso de identificar y mitigar los riesgos asociados con el comercio. Las estrategias de gestión de riesgos incluyen el uso de órdenes stop-loss, el establecimiento de límites de posición y la diversificación de su cartera.

Es importante tener en cuenta que no existe una estrategia comercial única para todos. La mejor estrategia para usted dependerá de su tolerancia al riesgo individual, objetivos de inversión y estilo comercial.

Aquí hay algunos puntos adicionales a considerar:

Investigación exhaustiva: antes de operar con Blue Tiger o cualquier activo, es importante realizar una investigación exhaustiva. Esto implica analizar la empresa, sus fundamentos, el estado del mercado y cualquier otra información relevante. Cuanta más información tenga, mejor podrá tomar decisiones informadas.

Establecer metas claras: Ees útil establecer metas claras y realistas para su trading. Determine cuánto está dispuesto a invertir, cuánto tiempo dedicará al trading y qué ganancias espera obtener. Tener metas claras le ayudará a mantener el enfoque y a evaluar su progreso a lo largo del tiempo.

Aprendizaje continuo: el trading es un campo en constante evolución, por lo que es importante estar dispuesto a aprender de forma continua. Manténgase actualizado con las tendencias del mercado, las estrategias comerciales y las nuevas herramientas o indicadores que puedan surgir. La educación continua le ayudará a mejorar sus habilidades y a adaptarse a los cambios en el mercado.

Practicar con una cuenta demo: si es nuevo en el trading o en la plataforma Blue Tiger, es recomendable practicar primero con una cuenta demo. Una cuenta demo le permite operar con dinero virtual y probar diferentes estrategias sin arriesgar su capital. Esto le dará la oportunidad de familiarizarse con la plataforma y ganar confianza antes de operar con dinero real.

Diversificar su cartera: en lugar de centrarse exclusivamente en Blue Tiger u otros activos individuales, considere diversificar su cartera. Esto implica invertir en diferentes clases de activos, como acciones, bonos, materias primas o criptomonedas, para reducir el riesgo y aprovechar diferentes oportunidades de mercado.

Recuerde que el trading conlleva riesgos y no hay garantías de ganancias. Es importante estar preparado para aceptar pérdidas y tener una mentalidad a largo plazo. Siempre es recomendable consultar con profesionales financieros o asesores antes de tomar decisiones de inversión

Al seguir estos consejos, puede ayudar a administrar su riesgo y proteger su capital al operar con Blue Tiger.

